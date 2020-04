“Come procede? Non procede per niente”. Bomba a UeD: è finita tra la coppia amatissima del trono over

Brutto colpo per Uomini e Donne, una coppia storica sarebbe prossima all’addio. Si tratta di Pamela Barretta e Enzo Capo. Un fulmine a ciel sereno visto la coppia non solo sembrava ben assortita ma in grado di reggere l’urto di qualsiasi tempesta. Per questo, durante la loro permanenza in studio, avevano strappato applausi e raccolto un apprezzamento che dura ancora oggi.

A farlo A farlo intuire ai fan è stata proprio Pamela Barretta, attraverso una recente story pubblicata su Instagram. A una sua follower che le chiedeva informazioni sulla sua storia con Enzo, Pamela Barretta aveva risposto: “Non procede, no, non procede, per niente!. Questa la risposta della Barretta, che non farà certo piacere ai fan della coppia. Ecco uno screen della story apparsa poco fa su Instagram: Sarà un addio definitivo o solo un ennesimo ‘incidente’ di percorso? I fan della coppia, ovviamente, sperano che i due possano chiarirsi e riapparire presto insieme sui social. Continua dopo la foto

























Pamela Barretta lavora come guardia di vigilanza privata. E’ una donna che ama la lettura: in una puntata di Uomini e Donne ha citato Charles Baudelaire, cosa che ha lasciato tutti stupiti. Originaria di Bari, nasce nella città pugliese nel 1984. Diventa nota nel mondo dello spettacolo italiano con la partecipazione, nelle vesti di dama, al trono over di Uomini e Donne, condotto dal lunedì al venerdì, su Canale 5, da Maria De Filippi. Continua dopo la foto















La donna si è mostrata sin dal primo momento molto solare e autentica, anche se avvolta da un velo di mistero, che non ha mai lasciato che la barese di mostrasse del tutto. Non abbiamo molte informazioni riguardo la vita privata della Barretta, per via della sua estrema riservatezza. Di lei sappiamo abbia un figlio, avuto da una relazione precedente alla sua entrata nel programma di Maria De Filippi. Continua dopo la foto











Dopo il flirt con Stefano, Pamela ha iniziato una relazione con un altro cavaliere, Enzo Capo, con il quale è addirittura uscita dal programma di Canale 5. Oggi, però, come detto, sembra proprio che la coppia sia scoppiata: è stata la stessa Pamela Barretta, interagendo con i suoi fan su Instagram, a rendere noto di essere stata lasciata dal fidanzato Enzo Capo. Il motivo? Capo avrebbe altro per la testa! Tra le possibili ipotesi, quella che la Barretta sia stata lasciata per una donna più giovane o comunque perché ritenuta troppo avanti con l’età. Quest’eventualità è stata dedotta dai fan dopo alcune frasi postate sui social dalla donna, che hanno innestato il dubbio.

Ti potrebbe interessare: Furio, 61 anni, in casa senza vita. Dopo un anno lo hanno trovato così