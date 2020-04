Enrica Bonaccorti interviene ancora su Antonella Elia. Per farlo sceglie di nuovo il salotto di Pomeriggio 5 e il microfono di Barbara D’Urso. D’Urso che non sta attraversando un momento particolarmente felice, attaccata nei giorni scorsi per alcune sue direzioni con una petizione partita addirittura su change.org per mettere fine ai suoi programmi.

Insomma, un bel guazzabuglio alleggeriti da momenti riconciliazione. La faccia è quella di Enrica Bonaccorti che, in un intervento a Pomeriggio 5, ha chiarito la sua posizione su Antonella Elia. La paroliera ligure, nei giorni scorsi, aveva fatto un discorso ampio sull'ex gieffina. In un passaggio disse che Antonella, sotto certi punti di vista, è una persona inaffidabile. La Elia non ha preso di buon grado tali esternazioni, rispondendo alla conduttrice 70enne lungo le colonne del magazine Chi.

























Oggi Enrica, nel salotto di Barbara d'Urso, ha voluto smorzare i toni sulla questione, spiegandosi più dettagliatamente a riguardo della sua opinione sulla soubrette torinese."Per me Antonella è fantastica, per me è la più brava", ha esordito Enrica nella trasmissione di Barbara d'Urso. "Non accusatemi di volerle male – ha aggiunto -. Perché non è vero. Io ho semplicemente detto che nella Casa non si è comportata bene. Se dovessi dire il contrario andrei contro i valori che mi hanno insegnato i miei genitori".















E ancora: "Io le auguro ogni bene, por..a miseria, sul serio. Se lei lo capisse… Le mie sono critiche costruttive. Davvero, per me la Elia ha qualcosa di particolare. Ha un grande talento, la prenderei subito per fare uno spettacolo". Antonella Elia è stata una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 4. La torinese, durante il reality di Canale 5, è finita in una miriade di battibecchi interni alla Casa più spiata d'Italia.











Inoltre è stata chiacchieratissima tra gli affezionati del programma che si sono divisi: da una parte i suoi detrattori, dall'altra i suoi estimatori. La soubrette ha raggiunto la finale, classificandosi al sesto posto. La vittoria l'ha invece strappata l'influencer Paola Di Benedetto, davanti a Paolo Ciavarro e Sossio Aruta.

