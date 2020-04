Da giovedì 23 aprile Mediaset ha rimandato in onda le repliche della serie cult “The O.C.”. Su Italia 1 tutti i giorni alle 19 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata. Dopo il lancio su Italia 1, “The O.C.” passerà su La5. La stessa sera di martedì 5 maggio la serie proseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte.

In questo periodo di isolamento, l'azienda sta cercando di ascoltare i desideri del proprio pubblico e, dove possibile, provare a esaudirli. Proprio per questo motivo Mediaset ha deciso di mandare in onda "The O.C.", una delle serie più amate di sempre, trasmessa in più di 50 paesi del mondo. La prima puntata della serie tv è andata in onda nel 2003 sul canale americano Fox. Si trattava di una risposta dei primi anni Zero ai ragazzi anni '90 di Beverly Hills 90210. In Italia è stato trasmesso dal 2004 al 2007 su Italia 1. Ma che fine hanno fatto i protagonisti (Ryan, Seth, Marissa, Summer)?

























La serie ha portato discreta fortuna a RAchel Bilson (Summer). È diventata mamma di Brier Rose, avuta dal collega Hayden Christensen (da cui si è separata nel 2017). Dopo essere stata protagonista del remake americano de L'Ultimo Bacio, l'attrice è tornata in televisione, sul canale ABC, con la serie Take Two e dal 2011 al 2015 ha recitato nello show tv Hart of Dixie nel ruolo della giovane dottoressa Zoe Hart.























Mischa Barton, che nella serie tv era Marissa Cooper, fin da piccola entra nel mondo del cinema, con brevi partecipazioni a film come Il sesto senso e Notting Hill. Dopo l’esperienza nella serie tv americana, Mischa Barton ha fatto di sé soprattutto per i suoi problemi con alcol e droghe.

Benjamin McKenzie (Ryan Atwood) dopo la popolarità ottenuta a Newport Beach, è rimasto confinato nel ruolo del poliziotto nella serie Southland (finita nel 2013) e a Gotham, dove veste i panni del giovane commissario Jim Gordon.

Seth (Adam Brody), dopo aver preso parte a diversi film – fra cui Mr. & Mrs. Smith nei panni del nemico dei Brangelina e Il bacio che aspettavo -, è convolato a nozze con Leighton Meester, la Blair Waldorf di Gossip Girl.

