Sono in onda sul canale Real Time le puntate di ”Vite al limite”, lo show che in America va in onda con il nome di My 600lb life. Ogni giorno il chirurgo bariatrico dottor Nowzaradan si trova di fronte a grandi sfide, per riuscire ad aiutare i suoi pazienti tutti affetti da gravi obesità e controversi rapporti con il cibo.

Imperturbabile e disposto a rimproverare nei suoi modi bruschi i suoi pazienti, si è costruito una fama mondiale e non mancano meme e pagine fan sui social che elogiano e ironizzano sul suo modo di fare. Donne e uomini che a causa dell'eccesso di peso non sono più in grado di vivere la loro vita, che necessitano di assistenza costante e che, a volte, soccombono a quella condizione senza riuscire a operare su se stessi alcun cambiamento sostanziale.

























Tantissimi pazienti sono passati sotto i ferri del mitico dottor Nowzaradan. Alcuni sono riusciti a ottenere ottimi risultati, altri non hanno proseguito il percorso di dimagrimento mentre altri ancora sono purtroppo morti. Dall'inizio del programma sono sono deceduti Sean Milliken, apparso nella quarta stagione, Robert Buchel, James "L.B." Bonner, Lisa Flemming e Kelly Mason. Tra i casi più noti quelli di Amber Rachdi, una 24enne residente a Troutdale, che è riuscita a passare da 298 chili a 70.















IN questi giorni è andata in onda la puntata che ha avuto come protagonista Alicia Kirgan, che è approdata nella clinica di Houston dopo aver superato la soglia dei 282 chilogrammi di peso, con non poche difficoltà tra le quali ovviamente quella di deambulare correttamente.









La ragazza, che all’inizio del programma pesava ben 282 chili, poi ha iniziato a perdere chili e a cambiare il proprio stile di vita. Alicia ha continuato ad allenarsi e a mangiar sano con regolatezza, perdendo peso e acquistando salute e felicità. Due mesi fa ha anche postato una foto di lei in costume, dimostrando di aver ora riacquisito delle forme sicuramente molto salutari.

