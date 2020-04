Brutta notizia per la conduttrice televisiva Paola Perego. La donna ha infatti subito un incidente, come confermato da lei stessa sui social, dove ha pubblicato una sua immagine nella quale si vede lei aiutarsi con due stampelle per poter camminare. L’infortunio dunque è stato molto serio, visto che le ha causato uno strappo muscolare al quadricipite anteriore della coscia. La presentatrice ha quindi voluto condividere questo momento non positivo anche con i suoi numerosi fan.

Al momento non sono stati aggiunti ulteriori dettagli su come si sia procurata il problema fisico. Sono tanti ad aver chiesto cosa sia accaduto. Nonostante l’abbiano inondata di domande, Paola non ha per adesso risposto e spiegato altro. Oltre ad utilizzare le stampelle ortopediche, la Perego ha anche una mascherina sul volto per evitare rischi di contagio dal male di oggi. La foto sembra sia stata scattata nell’atrio della palazzina dove la donna vive. (Continua dopo la foto)

























Nella didascalia che ha accompagnato l’istantanea ha scritto: “Niente mondiali per la Perego”, in maniera ovviamente ironica. Poi, ad una follower che le chiedeva maggiori informazioni sull’accaduto, ha semplicemente risposto: “Distrazione del quadricipite”. Presumibilmente l’infortunio si sarebbe verificato all’interno delle mura domestiche, provocandole appunto la lesione al muscolo della coscia. Per Paola si prospettano tempi lunghi per ristabilirsi del tutto. (Continua dopo la foto)























La Perego dovrà quindi sottoporsi sicuramente ad un periodo di assoluto riposo e a cicli di riabilitazione. L’estate scorsa la conduttrice ebbe invece un problema ad una mano. Sempre su Instagram, annunciò all’epoca dei fatti di essersi fatta male in un incidente domestico avvenuto nella sua cucina. Si mostrò con l’arto fasciato. Ed ora, a distanza di alcuni mesi, un nuovo spiacevole imprevisto che la costringerà a restare ferma per un tempo non breve. (Continua dopo la foto)

Fra i tantissimi messaggi preoccupati dei suoi follower, ne spiccano anche alcuni ‘illustri’. Samantha De Grenet le ha scritto: “Porca miseria! Mannaggia”, Emanuela Folliero: “Ma noooo!”, Paola Turci le ha inviato emoticon per darle forza, mentre Nunzia De Girolamo ha espresso la sua ansia e e il suo dispiacere. Faccina spaventata e ricolma dunque di preoccupazione anche da parte di Elena Sofia Ricci. Tutti si augurano possa riprendersi al più presto.

