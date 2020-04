Uno dei personaggi più amati del Paradiso delle Signore è Riccardo Guarnieri. A vestire i panni del giovane rampollo milanese è Enrico Oetiker, classe 1993, che ha esordito al cinema nel 2015, quando prende parte del cast del film “Se Dio vuole” insieme a Rocco Papaleo e Alessandro Gassman.

Nel Paradiso delle signore Riccardo ha una tormentata storia d’amore con Angela Barbieri, arrivata nella sua vita dopo aver lasciato la fidanzata Ludovica Brancia di Montalto. Una relazione non facile, perché ad ostacolarla sarà proprio la temibilissima zia, la Contessa Adelaide, che non vede proprio la giovane Angela di buon occhio e la stessa Ludovica. “Se le storie non sono molestate, tormentate, non ci piacciono quindi ci saranno degli sviluppi”, ha raccontato l’attore commentando il suo ruolo nella soap di Rai Uno. In onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, la daily soap ambientata negli anni Sessanta è arrivata alla quarta edizione e ha riscosso un grande successo di pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

























A causa dell’emergenza sanitaria che sta interessando l’Italia è prevista la chiusura anticipata. Impossibile per la troupe girare gli episodi nuovi durante l’emergenza sanitaria e per questo motivo l’ultima puntata della nuova stagione andrà in onda il 27 aprile. Ma come proseguiranno le vicende di Riccardo, diviso tra Angela e Ludovica? I fan del Paradiso delle signore sono in trepidante attesa, perché Ludovica è tornata in città confessando al suo ex fidanzato di essere incinta. Ma è incinta per davvero o è solo un messinscena per riconquistare il suo ex? (Continua a leggere dopo la foto)















“Il suo inaspettato ritorno in città e la notizia della sua gravidanza hanno sconvolto tutti i personaggi che le gravitano attorno. – ha rivelato l’attrice Giulia Arena – Lei, però, ha le idee chiare, prende in mano la situazione e sa perfettamente quali sono le due opzioni in campo nel suo immediato futuro: convincere Riccardo a mettere su famiglia con lui. Ludovica, lo vedrete nelle prossime puntate, giocherà fino all’ultimo le sue carte. Ludovica si confermerà una donna ferma e calcolatrice, una fredda stratega, pronta a tutto per ottenere ciò che vuole”, ha concluso. (Continua a leggere dopo la foto)









Venuta a conoscenza della notizia, Angela decide di lasciare Riccardo e la contessina

riesce a ottenere la promessa di farsi sposare da Riccardo, entro un mese, per nascondere la gravidanza. Tuttavia i dubbi restano. Ludovica è davvero incinta? In molti sospettano che sia solo una strategia per ritornare tra le braccia di Riccardo. La ‘conferma’ arriverebbe proprio da una frase di Ludovica: “Sembra che i matrimoni meglio riusciti siano frutto di una grande menzogna”.

Elisa Isoardi, gaffe epica in diretta. Una scena davvero imbarazzante: “Ma tu?”