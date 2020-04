Maria De Filippi, è successo: mai risveglio fu più traumatico per la conduttrice

Per la gioia del pubblico di Maria De Filippi, dopo settimane di stop Uomini e Donne è tornato in tv. In una versione decisamente rinnovata e con sole due protagoniste, però, ovvero Gemma Galgani e Giovanna Abate. Ci sono anche Gianni Sperti e Tina Cipollari con i loro commenti e frecciatine, ma a debita distanza.

Gli ingredienti, dunque, ci sono quasi tutti: due volti molto seguiti della trasmissione, opinionisti, corteggiatori (anche se solo virtuali) e ospiti in collegamento come Barbara De Santi nell'ultima puntata andata in onda. Eppure, nonostante la grande attesa e le pressioni dei telespettatori più affezionati alla redazione del programma perché tornasse in tv, il nuovo format sembra proprio non convincere, non piacere. Lo dicono i dati di ascolto. Sono tutt'altro che confortanti per Maria De Filippi e, soprattutto, molto diversi da quelli a cui era abituata la conduttrice.

























Alla terza puntata di Uomini e Donne gli ascolti sono calati ancora di più. Solo 2.106.000 telespettatori e il 12.38% di share nella prima parte e la seconda ha registrato un dato ancora piàù basso: 1.950.000 con il 12.30%. A trionfare nella sfida degli ascolti è stata quindi la Rai, con La vita in diretta e Il Paradiso delle Signore. Un vero colpo di scena visto che da anni il pomeriggio di Canale 5 trionfa su quello di Rai1.















Il contenitore del pomeriggio di Rai1 guidato da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che per l'emergenza sanitaria ha occupato anche lo slot generalmente affidato a Caterina Balivo con il suo salotto tv Vieni da me, ha infatti registrato 2.240.000 con 13.55% di share. La soap con protagonista Alessandro Tersigni ha invece appassionato 2.465.000 con il 15.93%. La serie tra l'altro è stata confermata anche per la prossima stagione.











In generale in questo periodo di quarantena le soap vanno benissimo sul fronte ascolti. Beautiful e Una vita per esempio ogni giorno raccolgono davanti al piccolo schermo più di 3 milioni di telespettatori. In calo invece Il Segreto, che sta andando avanti con un cast rinnovato. Meno bene Un posto al sole, che è proprio crollato: le repliche del 2012 non stanno funzionando e ogni giorno registra solo un milione di telespettatori.

