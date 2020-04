Pomeriggio Cinque, anche la puntata di mercoledì 22 aprile è stata intensa, piena di aggiornamenti e interviste in collegamento. Come quella con Ettore Consonni, il magazziniere in pensione 61enne di Bergamo che dopo essere stato colpito dalla malattia del momento si è risvegliato dalla terapia intensiva 23 giorni dopo all’ospedale Civico di Palermo. Non poteva crederci.

Ora è guarito e tornato dalla sua famiglia e Barbara D'Urso lo ha intervistato per farsi raccontare tutta la sua storia che ha dell'incredibile. Alla conduttrice il 61enne ha anche assicurato che si tatuerà la Sicilia per ringraziare i medici che gli hanno salvato la vita. Ma durante la diretta c'è stato un momento in cui Carmelita si è vista costretta a fare delle precisazioni al suo pubblico su un argomento che l'ha fatta a dir poco infuriare.

























Barbara D'Urso l'aveva anticipato in una Storia di Instagram: "Smaschererò in diretta una persona che ha detto una bugia". Detto, fatto. Verso la metà della trasmissione, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha spiegato: "Vi ricordate la storia del ragazzo che si è finto infermiere per scampare a un controllo dei carabinieri e poi ha condiviso un video sui social dicendo che aveva bevuto?".















"Alla trasmissione radiofonica La Zanzara – ha proseguito Barbara – l'uomo avrebbe detto ai conduttori 'Se volete altre informazioni mi pagate cash, soldi. Non racconto le cose gratis. Lo sapete che mi ha chiamato la D'Urso? Non dico quanto mi voleva dare la D'Urso'". Niente di più falso: "Io – ha continuato la presentatrice furiosa – non chiamo mai. Lavoro con due line giornalistiche, composte da giornalisti di cui mi fido ciecamente".











“Abbiamo fatto un’indagine e nessuno ha mai cercato questa persona. Né tantomeno le abbiamo offerto dei soldi”. Poi la conclusione: “Una persona che si mette alla guida dicendo ‘ho bevuto e sto guidando’ legittima le persone a mettersi alla guida ubriache. Poi il fatto di prendere in giro gli infermieri che davvero fanno turni disumani… Prima o poi tutti ci interfacciamo con un infermiere, anche solo per un prelievo e cerchiamo il suo sorriso rassicurante. Non credo che gli infermieri avranno voglia di sorridergli”.

