Giornata speciale a casa di Ricky Tognazzi e Simona Izzo: l’attrice e regista compie 67 anni e ha festeggiato in diretta con Barbara D’Urso e il pubblico di Canale 5. Carmelita ha infatti deciso di omaggiare la Izzo nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, ospitando la coppia in collegamento da casa, dove ha imbandito la tavola per una cena per sole due persone.

La festeggiata non è riuscita a trattenere la commozione ma anche la tristezza di vivere questo momento senza i propri cari visto che fino alla fine del lockdown è costretta a ridurre al minimo le uscite proprio come tutti noi. “Volevo chiedere alla mia famiglia di mettere i cartonati. Io stamattina ho cominciato piangendo la giornata… Non mi aspettavo proprio di fare un compleanno da sola…”, ha ammesso la Izzo in diretta su Canale 5. (Continua dopo la foto)

























“Io che non voglio mai festeggiare, perché mi dà fastidio compiere gli anni, stamattina lo volevo festeggiare, intanto che ero viva e che non ci è successo niente… poi però mi son messa a piangere”, ha continuato a sfogarsi Simona Izzo, tanto che Ricky Tognazzi ha cercato di sdrammatizzare facendo ironia sulla scarsa considerazione che Simona ha avuto di lui in questo discorso. (Continua dopo la foto)















E Barbara D’Urso a quel punto è intervenuta: “Pensa anche io compirò gli anni tra pochi giorni, il 7 maggio, e sarà proprio da sola a spegnere la candelina. Non potranno esserci neanche i miei figli. Dunque sorridi!”. Poi Simona si è commossa alla vista del video che la padrona di casa ha voluto dedicarle nel giorno del suo 67esimo compleanno. (Continua dopo le foto e post)











Come detto la coppia era in collegamento dal salotto di casa e molti telespettatori sono rimasti colpiti dall’arredamento. E si sono scatenati coi commenti su Twitter. Il salone di casa Tognazzi è totalmente in legno scuro e in stile antico e il pubblico più social di Pomeriggio Cinque non ha resistito: “Ma vivono in un castello dell’ 800?”, “Sembra un film dell’orrore…”, si legge su Twitter. E ancora: “Ma vivono in una tomba?”.

