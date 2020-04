UeD, Barbara De Santi sorprende tutti. Spiazza pure Maria De Filippi

Durante il Trono Over di ‘Uomini e Donne’ andato in onda oggi, mercoledì 22 aprile, la padrona di casa Maria De Filippi ha contattato Barbara De Santi, apparsa in collegamento, e quest’ultima ha sorpreso tutti. Infatti, ha dato vita ad una rivelazione mai fatta prima d’ora sulla sua sfera personale. Il Cavaliere Rosario ha deciso di stoppare la conoscenza, dopo che la donna si era rivolta nei suoi confronti dicendogli di dover essere maggiormente propenso ad ascoltarla di più.

Barbara ha affermato: "Noi ci siamo sentiti per tutta la quarantena. La porta è ancora socchiusa per me. Spero sempre che lui mi chiami confermando l'interesse". Secondo la sua opinione, l'uomo non è stato mai così interessato a lei, altrimenti l'avrebbe chiamata e si sarebbe fatto sentire. Ma la De Filippi è intervenuta, dicendo: "Sono quattro giorni". La De Santi ha insistito, aggiungendo: "Sì, ma quando una persona è interessata non sparisce così".

























A quel punto, Maria le ha detto: "Chiamalo tu, no?". E la Dama ha precisato: "L'ho fatto con dei pretesti. Lui mi risponde gentilmente, ma tutto via messaggio. Quello che mi diceva non è stato confermato dai fatti". Dunque, secondo quanto raccontato, il loro rapporto non va più avanti e la conduttrice del dating show di Canale 5 si è mostrata particolarmente sorpresa di ciò che è successo. Stessa reazione l'ha avuta l'opinionista Gianni Sperti, che tifava per la De Santi.























Al termine della registrazione non è dato sapere cosa sia accaduto. Per adesso non sono circolate notizie di alcun genere e non c'è più traccia di Rosario nemmeno nel cosiddetto 'feed' della Dama e neppure tra le sue storie Instagram. Questa strana vicenda non è l'unica da quando la trasmissione televisiva di Mediaset ha riaperto i battenti, dopo un periodo di stop legato all'emergenza sanitaria. Ciò che si era verificato ieri era stato ancora più clamoroso.

La regina di Mediaset era apparsa decisamente imbarazzata nella puntata del 21 aprile, infatti non ce l’aveva fatta a leggere il messaggio di ‘Cuore di poeta’, il terzo corteggiatore di Gemma Galgani che utilizza questo nickname. Maria aveva infatti chiesto alla Dama di continuare nella lettura: “Leggi tu, per favore, perché un po’ mi imbarazzo”. La chat era stata molto imbarazzante e Tina Cipollari le aveva detto: “Non pensi che ci sia qualcuno che si sta divertendo?”.

