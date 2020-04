Riccardo Guarnieri e Ida Platano, brutte notizie: è proprio l’ex cavaliere a rivelarlo

Nonostante le ultime voci facessero supporre il contrario, la storia d’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua. Sono anche tornati a Uomini e Donne, nel nuovo format che vede protagonista l’amica di Ida, Gemma Galgani. La ex dama e l’ex cavaliere del trono over stanno trascorrendo la quarantena insieme, di fatto la loro prima convivenza.

Lui, infatti, ha deciso di raggiungere Ida a Bergamo e anche se spesso i rumor di crisi tornano di prepotenza a insospettire i fan, la coppia nata al trono over appare felice e affiatata. Sono lontani dunque i tempi in cui la Platano piangeva e si struggeva per amore mentre Guarnieri aveva paura di impegnarsi e lasciare la sua città per iniziare una vita con lei. Ma come il pubblico ricorderà bene c’era anche odore di fiori d’arancio. (Continua dopo la foto)

























Usciti dal programma di Maria De Filippi, Riccardo aveva confermato il suo amore per Ida chiedendole di diventare sua moglie nel parcheggio di un supermercato e con tanto di anello. Lei aveva detto di sì ma ora, con la situazione in cui versa l’Italia, il progetto del matrimonio ha subito una frenata: i due hanno pensato bene di rimandare a data da destinarsi i preparativi per le nozze. (Continua dopo la foto)















Lo ha spiegato lo stesso Riccardo Guarnieri in una diretta Instagram con Sossio Aruta: “Ma ti pare che in una situazione del genere uno si può mettere a organizzare o anche solo a parlarne comunque? – ha detto il compagno della Platano – Sappiamo benissimo com’è la situazione in Italia, quindi alla fine è tutto rimandato!”. Niente matrimonio, dunque, tra gli ex volti di UeD almeno nel 2020. (Continua dopo le foto)











Ciò nonostante, come detto, i fan non hanno nulla da temere: Ida e Riccardo stanno insieme e continueranno anche a far compagnia ai telespettatori collegandosi con Gemma durante le nuove puntate di UeD. A questo proposito, con Sossio Riccardo si è anche lasciato andare ad alcuni commenti su Gemma e sulla sua partecipazione alla nuova versione del programma: “Speriamo che sia l’anno buono, che trovi marito, può darsi che la quarantena a lei porti fortuna… mai dire mai! – hanno ironizzato i due – Anche perché l’età avanza e voglio dire… sennò veramente prende la pensione lì a Uomini e Donne!”.

Diletta Leotta e il fidanzato, Daniele Scardina: “Eccoci prima e dopo”. Foto