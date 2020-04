È notizia recentissima quella secondo cui Lorella Cuccarini e Alberto Matano continueranno a fare compagnia agli spettatori de La Vita in diretta ancora per un po’. La conduttrice e il giornalista, che a settembre scorso hanno ‘ereditato’ il programma da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, non solo continuano a mantenere alta l’attenzione su informazioni e aggiornamenti ma si sono anche ‘allungati’.

Fino al 26 giugno prossimo, come confermato dal presentatore del contenitore del pomeriggio del primo canale della tv di Stato in una diretta Instagram sul profilo di Davide Maggio. Stesso discorso per UnoMattina: anche Roberto Poletti e Valentina Bisti faranno compagnia la pubblico fino a venerdì 26 giugno. Resta ancora però da chiarire quali saranno i padroni di casa delle rispettive versioni estive de La Vita in diretta e di UnoMattina. (Continua dopo la foto)

























Tornando a La Vita in diretta, l’ultima puntata andata in onda, quella di martedì 21 aprile, è stata un po’ diversa dal solito. I due conduttori hanno infatti chiuso la prima parte già alle 15 per lasciare spazio a una lunga diretta dal Senato del premier Giuseppe Conte, che ha occupato il palinsesto per circa un paio d’ore. Il programma è quindi tornato in onda dopo le 17.30, con la seconda parte, durata solo un’ora anziché due. (Continua dopo la foto)















E proprio verso la fine della trasmissione, Lorella Cuccarini ha fatto una confessione al collega e quindi al pubblico che era sintonizzato. Nel giorno del ‘compleanno’ della capitale, la puntata de La vita in diretta si è conclusa con il brano ‘Grazie Roma’ di Antonello Venditti. E Lorella ha rivelato: “Mi viene la lacrimuccia se ascolto questa canzone”. Poi ha invitato il pubblico a seguire la replica del concerto di Laura Pausini da Taormina. (Continua dopo la foto)











A proposito di Lorella Cuccarini, Maurizio Costanzo ha speso belle parole su di lei in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Tutti i programmi sono validi – raccontato il giornalista – Mi piace molto La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini”. Un bel complimento. Oltre ad apprezzare La Vita in Diretta, Costanzo ha rivelato di seguire anche altri programmi tv, come Dritto e Rovescio su Rete4 con Paolo Del Debbio e DiMartedì su La7 con Giovanni Floris oltre a dedicarsi alla lettura in questo periodo di isolamento.

