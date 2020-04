La notizia stava già circolando da alcuni giorni, ma adesso le indiscrezioni si stanno facendo sempre più forti. Il popolare conduttore Paolo Bonolis potrebbe seriamente lasciare Mediaset. Sarebbero in atto tensioni fortissime tra l’agente del presentatore tv, Lucio Presta, e l’azienda. A riferirlo sono gli ultimi rumors di ‘Lettera43’. Ormai i rapporti tra Presta e Mediaset sarebbero ai ferri corti e l’addio di Bonolis sembrerebbe quindi non così lontano. Anche se mancano conferme.

Il retroscena raccontato dalla testata giornalistica non lascerebbe molto spazio ad interpretazioni: "Occorre registrare il forte deterioramento dei rapporti tra Lucio Presta, nella cui scuderia militano tra i più famosi teledivi, e la dirigenza di Mediaset, tanto che l'agente potrebbe destinare altrove Paolo Bonolis, una delle punte di diamante sue e dell'intrattenimento del Biscione". Una situazione dunque davvero clamorosa: il futuro del conduttore resta quindi in bilico.

























Restano ancora da sciogliere molti dubbi, visto che non si sa ancora con certezza se questi battibecchi siano giunti davvero ai massimi livelli. Bisognerà comprendere se ci saranno margini per ricucire i rapporti, ma tutto resta in alto mare. Presta era inoltre stato protagonista nei giorni scorsi di un attacco durissimo nei confronti di una delle conduttrici più importanti di Mediaset, ovvero Barbara D'Urso. Le parole su di lei erano state a dir poco infuocate.























A proposito dunque di Barbarella, l'agente di Bonolis aveva dichiarato, in riferimento alla ormai celebre preghiera con Matteo Salvini in diretta televisiva: "Orrore televisivo, scempio. Una suora laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le suore laiche vere che sono esempi da seguire). Come mai una testata giornalistica videonews accetta di mettere la firma su tanto poco e tanto orrore?", si era infine chiesto. Ma da parte del 'Biscione' nessuna replica.

Recentemente Paolo si era invece soffermato sulla possibilità di condurre una trasmissione assieme all’ex Laura Freddi. E le sue parole avevano colto tutti di sorpresa: “Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”.

