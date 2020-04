Nella puntata di martedì 21 aprile de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli ha ospitato, ovviamente in collegamento, i medici che hanno curato un paziente bergamasco che, uscito dalla terapia intensiva, si è poi risvegliato a Palermo. Una vicenda, questa, che è finita su tutti i giornali. In breve l’uomo, 61 anni, oltre un mese fa era stato portato in aereo con un volo militare dall’ospedale di Bergamo, dove non c’era posto per lui, al Civico di Palermo.

Lui non ricorda niente e ha capito di essere in Sicilia solo dopo qualche tempo. Ma l'importante è che nei 23 giorni passati in terapia intensiva è stato salvato da un destino che sembrava segnato perché era in condizioni molto gravi. Poi è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive dove il suo tampone è risultato due volte negativo.

























Come anticipato, Giancarlo Magalli si è collegato in diretta con i medici che hanno seguito il paziente di Bergamo. Peccato che il conduttore dei Fatti Vostri abbia subito scambiato uno dei dottori con l'uomo ormai guarito. A quel punto stato proprio il medico a dire a Magalli se fosse possibile ricollegarsi in seguito perché "il paziente è andato un attimo in bagno".















Un piccolo imprevisto che però non ha minimamente scalfito il mitico Magalli. "Ah ma quella scappa a tutti!", ha commentato il presentatore. Ma c'è di più perché poco dopo Magalli non deve aver resistito alla tentazione di fare una battuta: "Posso parlare con lei, dottore, se non è un bisogno grosso", ha detto.











Sul finire della puntata, il paziente in questione è riuscito a collegarsi con i Fatti Vostri ma non è ancora finita. Il siparietto si è fatto ancora più esilarante perché l’uomo ha cominciato a chiedere chi fosse Giancarlo Magalli. Il padrone di casa allora, dopo averglielo comunicato, ha scherzato con i suoi colleghi in studio: “Ma siamo sicuri che è guarito?”.

