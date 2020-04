“Non ci riesco”. Maria Teresa Ruta crolla in diretta a ‘Storie italiane’ e scoppia in lacrime

Lacrime e commozione a ‘Storia italiane’, il programma di Rai 2 guidato da Eleonora Daniele. Sono quelli di Maria Teresa Ruta che non è riuscita a trattenersi durante il collegamento in diretta di questa mattina. Come le altre trasmissioni infatti, anche quella delle Daniele è stata costretta a rivedere il suo format per ottemperare alle norme sul Coronavirus.

Maria Teresa Ruta è scoppiata in lacrime pensando alle condizioni in cui si trova sua madre. Una condizione comune a tanti italiani costretti a vivere distanti dai genitori più anziani. In questa quarantena, la storica conduttrice vive lontano da sua madre, che vive da sola a Torino: “Non esce di casa, vive sola a Torino. La mia decisione di stare lontana da lei è stata di amore ma è anche di grande sofferenza”. Le lacrime di Maria Teresa Ruta commuovono anche Eleonora Daniele, la conduttrice che stoicamente continua a condurre “Storie Italiane” nonostante lo stato avanzato della sua gravidanza. Continua dopo la foto

























Maria Teresa Ruta si lascia andare a un pianto liberatorio per una condizione che accomuna tanti. “Mia madre ha perso il sorriso dopo la morte di papà. Non esce di casa, ma facciamo dei turni e ci sono delle persone di buona volontà che si alternano portandole ciò che le occorre. Vive da sola a Torino. La decisione di stare lontana da lei è stata di amore ma anche di grande sofferenza”. Continua dopo la foto















Molto raramente Maria Teresa Ruta si lascia andare a dettagli della sua vita privata. Nello studio di “Storie Italiane”, complice la grande sensibilità di Eleonora Daniele, la conduttrice ha deciso di raccontare il sentimento che la lega sua madre. In onda con la conduzione di Eleonora Daniele dal 2013, “Storie Italiane” è definitivamente entrato nel cuore degli spettatori italiani con i risultati crescenti delle ultime due stagioni, assumendo anche una sua centralità nel racconto dell’attualità quotidiana del nostro Paese. Continua dopo la foto











Nelle giornate del lockdown, il programma è diventato un presidio di informazione fondamentale. Un doppio merito per Eleonora Daniele, quello di continuare a fare una trasmissione in un momento così importante per la sua vita privata.

