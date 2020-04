Il Paradiso delle Signore non va in onda: stop alla soap di Rai Uno. Cosa è successo

‘Brutte’ notizie peri fan de ”Il paradiso delle signore”, la fiction di Rai Uno in onda tutti i giorni alle 15,40. In onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, la daily soap ambientata negli anni Sessanta è arrivata alla quarta edizione e ha riscosso un grande successo di pubblico. Dal settembre 2018 il format è cambiato e da fiction è diventata una vera e propria soap opera.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) è tornato in televisione con un nutrito gruppo di attori: Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano e Neva Leoni). Il Paradiso delle Signore fa da traino a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini e in questi mesi ha riscosso un ottimo successo in fatto di ascolti. La quarta stagione è ambientata nel biennio 1960-1961.

























I nuovi protagonisti sono Marina Fiore, Angela Barbieri, Laura Parisi, Marcello Barbieri, Rocco Amato, Patrizia Vega, Ludovica Brancia di Montalto, Flavia Brancia di Montalto, Achille Ravasi e Armando Ferraris e come sempre la location è "Il Paradiso delle Signore". Grandi risultati in fatto di ascolti per la fiction ispirata dall'undicesimo romanzo dello scrittore francese Émile Zola.















A causa dell'emergenza sanitaria che sta interessando l'Italia, come già anticipato la scorsa settimana, è prevista la chiusura anticipata. Impossibile per la troupe girare gli episodi nuovi durante l'emergenza sanitaria. L'ultima puntata della stagione slitta a mercoledì. Oggi la soap italiana non va in onda per dare spazio allo speciale di Rai Parlamento.









Sono giorni un po’ particolari, come tutti sappiamo, e quindi è anche normale che l’attualità politica e la complicata situazione sanitaria finiscano di tanto in tanto per stravolgere i palinsesti televisivi. La puntata de ”Il paradiso delle signore” andrà in onda regolarmente mercoledì 22 aprile, mentre l’ultima puntata della stagione slitterà a lunedì 27 aprile. Martedì 28 aprile, invece, partiranno le repliche di questa stagione.

