“Ma perché?!”. Gemma Galgani, che mazzata! E finisce con le lacrime agli occhi a UeD: cosa è successo nella prima puntata

Gemma Galgani il cavaliere Algemiro hanno rotto. La prima puntata di Uomini e Donne ha ripreso la sua marcia così. Attraverso un collegamento skype dalla sua abitazione pugliese, il cavaliere ha ritenuto necessario informare che con la dama torinese non esistono più i presupposti per proseguire la frequentazione. La distanza accentuata dall’emergenza sanitaria ancora in corso non sembrerebbe essere un aspetto da poter superare. Questa la motivazione fornita da Algemiro.

Ovviamente Gemma Galgani non ha tardato a dire la sua. Emotiva e sensibile, la dama torinese non ha trattenuto le lacrime e ha ammesso il suo dispiacere davanti a tutti. Effettivamente la vita sentimentale di Gemma non ha mai portato a risultati sperati e i suoi fallimenti di cuore hanno sempre portato molto scompiglio nella vita della dama. Eppure, però, la determinazione con cui Gemma riesce a rialzarsi diventa comunque un esempio per molti sostenitori.

























"In questo periodo ciò che accade è tutto più sentito…Ha un valore diverso…Ma perchè allora hai continuato a telefonarmi? Perchè hai continuato ad ascoltarmi in questo periodo? Io avevo capito qualcosa, però sono sempre ottimista…Non mi arrendo mai…". Quindi anche Maria De Filippi è intervenuta affermando: "Va bene…Saluta Algemiro perchè mi sembra molto chiaro ciò che dice…".















Tina Cipollari anche questa volta non si è trattenuta e di fronte alla scena della dama torinese in lacrime, ha subito esclamato: "Già stiamo alle lacrime, alla sofferenza dopo aver fatto solo un'esterna con lui…Già siamo alle lacrime, alla sofferenza? Ma non vedete che è ridicola? Già piange…Esagera come sempre…E dai Maria…". Gemma Galgani, emotivamente provata, ha comunque risposto all'opinionista.









“Devi sempre rovinarmi tutto. Ti viene l’orticaria ogni volta che senti parlare di romanticismo…”. Il solito siparietto tra le due non si è riuscito ad evitare se non sotto una presa di posizione di Maria, che ha provato come sempre a riportare equilibrio nei toni e nel modo di comunicare. Effettivamente, però, se questi sono i presupposti, la dama torinese potrebbe prendere ancora qualche abbaglio.

