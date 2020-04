“I tuoi figli…”. Vergogna social, contro Sonia Bruganelli parole incommentabili

Sonia Bruganelli ancora al centro delle polemiche ma per una volta sono tutti con lei. La moglie di Paolo Bonolis, spesso contestata per la sue ostentazioni, è stata stavolta presa di mira dagli hater per una foto su Instagram. Nel dettaglio, Sonia Bruganelli ha postato ha postato la foto di due nuovi arrivati, due cagnolini dal nome Brando e Tokyo. Tutto normale se non fosse per l’atteggiamento di alcune utenti.

Qualcuno, infatti, in maniera vergognosa ha colto l'occasione della foto per offendere i figli: "Speriamo solo che non diventino come i tuoi figli, che hanno un urgente bisogno di una visita da un bravo dietologo. Soprattutto la prima che poverina ha già i suoi problemi e non è tanto normale… pensa se dovesse prendere… (emoji del coronavirus)". Altri follower hanno risposto al posto di Sonia Bruganelli: "Ma ti rendi conto di cosa scrivi ti dovresti solo vergognare".

























Insomma, sono giorni difficili per Sonia Bruganelli, sempre sotto la lente d'ingrandimento dei social e degli hater. Sonia Bruganelli che, nelle scorse settimane, si era lasciata andare a una confessione al settimanale 'Chi' illustrando come lei e Paolo Bonolis stanno passando queste settimane di completo isolamento per rispettare le disposizioni governative. Entrambi si sono posti lo stesso obiettivo da raggiungere per preservare i loro figli, ovvero trovare tutte le risorse e le energie possibili affinché non prevalga lo scoramento.















La serenità familiare è considerata una priorità assoluta e questo modo di reagire li ha cambiati totalmente. Secondo quanto raccontato dalla Bruganelli, il primo abbraccio tra i due è avvenuto solamente dopo due settimane: "Qualche giorno fa, io e Paolo ci siamo incontrati in corridoio e ci siamo scambiati il primo abbraccio dopo 15 giorni: è un paradosso ma, pur essendo così vicini, con la testa ognuno cercava le risorse per non abbattersi ed essere di sostegno alla famiglia".











Con loro vivono all’interno della stessa casa i loro tre figli: Silvia, Davide ed Adele. Ecco cosa Bonolis e consorte hanno deciso di fare per far sembrare normale questa situazione: “I nostri figli sono grandi e cominciano a fare domande e allora abbiamo cercato di dare un’idea di normalità fissando orari, organizzando gli impegni della giornata, persino mettendo in piedi un canale Instagram”, ha affermato Sonia. La quale ha concluso il suo intervento al settimanale diretto da Alfonso Signorini, soffermandosi sull’importanza che ricopre la sua dolce metà.

