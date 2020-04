Lorella Cuccarini e Alberto Matano, la decisione della Rai su La Vita in diretta

Ogni giorno Alberto Matano e Lorella Cuccarini tengono compagnia agli italiani sintonizzati su Raiuno. La loro Vita in diretta è infatti una delle poche trasmissioni che non sono state investite dallo stop per l’emergenza sanitaria in corso. Anzi. Il giornalista e la conduttrice, che a settembre scorso hanno ‘ereditato’ il programma da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, non solo continuano a mantenere alta l’attenzione su informazioni e aggiornamenti ma si sono anche ‘allungati’.

Da settimane La Vita in diretta copre anche la fascia lasciata scoperta dalla trasmissione di Caterina Balivo, il salotto tv di Vieni da me. E il pubblico sembra gradire questa decisione della Rai. Lo dicono i dati di ascolto, che ultimamente si sono rivelati superiori a quelli del diretto competitor, ovvero Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso, superando i 2 milioni di telespettatori.

























A proposito di decisioni dei vertici Rai, l'ultima farà felice l'affezionato pubblico di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ottime notizie per la coppia di conduttori: La Vita in diretta si allunga e andrà in onda fino al 26 giugno prossimo. Lo ha confermato il conduttore del contenitore del pomeriggio del primo canale della tv di Stato in una diretta Instagram sul profilo di Davide Maggio.















Non è finita qui. Non solo La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano ma anche UnoMattina di Roberto Poletti e Valentina Bisti farà compagnia la pubblico fino a venerdì 26 giugno. Per i due giornalisti, dunque, si chiude un anno ricco di soddisfazioni. Ricordiamo che avevano condotto insieme la versione estiva di UnoMattina e da lì non si sono più fermati.











Poi a settembre scorso, proprio mentre Matano e la Cuccarini facevano il loro ingresso a La Vita in diretta, Poletti e la Bisti hanno inaugurato il palinsesto quotidiano della rete ammiraglia Rai con la versione classica del contenitore andando così in onda ininterrottamente per 12 mesi. Il 26 giugno, come detto, La Vita in diretta e UnoMattina saluteranno il pubblico. Poi, dal 29, via alle versioni estive delle due trasmissioni Rai anche se non ci sono ancora certezze su chi avrà il timone.

