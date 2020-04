Dopo mesi di stop forzati per l’emergenza Coronavirus Le Iene tornano in onda. Per la normalità bisognerà aspettare ma esserci è già molto. A fare il punto della situazione è Davide Parenti, attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dove è anche tornato a parlare del doloroso addio a Nadia Toffa.

"Con Nadia abbiamo condiviso passioni di vita dalla mattina alla sera, successi e frustrazioni. Era favolosa, era parte di noi. Ci manca, Nadia Toffa ci manca", confessa Parenti. Una scomparsa tragica, che ha segnato inevitabilmente e per sempre lo show e chi ci lavora. Ci si sposta sul futuro del programma che cambierà pelle. I servizi, le inchieste e la messa in onda rispetteranno ovviamente tutte le regole anticontagio. Dunque ci saranno delle novità sotto diversi punti di vista.

























Per quel che riguarda i temi, il Covid-19 sarà protagonista assoluto: "È inevitabile: il 70% dei servizi sarà su questo tema, che catalizza l'attenzione di tutti. Faremo un giro nelle strutture sanitarie dismesse negli ultimi anni dalla regione Lombardia, alcune fatiscenti, altre in ottime condizioni. E ci si chiede come sia possibile: perché costruire strutture nuove quando ce n'erano di già pronte, con il riscaldamento e l'aria condizionata, con la vernice ancora fresca? E poi la truffa delle mascherine, l'esperienza del Veneto, le possibili cure…".















Parenti parla anche di alcune questioni di vecchia data inerenti allo show. Perché il programma non è mai stato proposto su Canale 5? "Qualche anno fa provai a capire se c'era spazio per noi a Canale 5 perché avevamo dimostrato che il nostro linguaggio poteva andare bene anche lì. Ma nacquero una serie di problemi interni a Mediaset, di equilibri che l'azienda voleva preservare. Il dispiacere c'è stato".











Dall’altro lato l’autore non nutre grandi amarezze, visto che su Italia 1 è stato dato un doppio spazio settimanale alla trasmissione. Capitolo libertà: è totale a Mediaset? “Inutile fingere. La libertà assoluta non esiste, da nessuna parte. Un programma è sempre un patto con l’editore, quello che fai è quello che ti è permesso di fare in dato modo. Io ad esempio ho scelto di non parlare mai di Berlusconi, per le Iene Berlusconi non esiste”.

