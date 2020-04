Domenica 19 aprile 2020 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In: il programma della domenica di Rai 1 condotto da Mara Venier è andato in onda anche stavolta senza pubblico in studio: l’emergenza coronavirus lo impedisce. E visto che la situazione non è ancora risolta, la trasmissione continua ad andare in onda con la sola Mara Venier in studio. Tante le gaffe dell’ultima puntata ma quella che di certo non è passata inosservata è quella con Francesco Renga.

Il cantante e l'attrice sono stati insieme a lungo ma il loro matrimonio è finito con grande clamore. E se all'inizio si era parlato di un possibile ritorno di fiamma, ogni dubbio è stato spazzato via dopo che Ambra Angiolini è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, Massimiliano Allegri. Anche il cantante, da un po', sembra aver trovato la pace a livello sentimentale. Renga da un po' si frequenta con Diana, che di mestiere fa la ristoratrice.

























Francesco Renga sta cercando di fare in modo che la sua storia con Diana non diventi di dominio pubblico: vuole evitare che se ne parli per proteggere la donna dai gossip. Francesco Renga e Ambra Angiolini, pur non stando più insieme, sono rimasti uniti per i figli. Ora i due hanno trovato un equilibrio anche se la loro è stata una di quelle separazioni dolorose. Ed è proprio per di questo fatto che la gaffe di Mara Venier non è passata inosservata.















Mara Venier, durante l'ultima puntata di Domenica In ha avuto un collegamento telefonico con Francesco Renga. I due hanno parlato a lungo poi, quando era il momento di chiudere l'intervista, è arrivata la clamorosa di Mara Venier che ha salutato Francesco Renga dicendo: "Salutami Ambra e i bambini!". Una gaffe pazzesca che tutti hanno notato… La Venier di sicuro lo ha detto senza pensarci… Renga non ha detto nulla…









Il fatto è che ovviamente il cantante e l’attrice non stanno trascorrendo la quarantena insieme: Ambra Angiolini e i figli che avuto da Renga stanno infatti passando questo momento insieme al nuovo compagno di lei, Massimiliano Allegri. Beh, non c’è che dire, proprio una gaffe coi fiocchi.

