“Regina delle gaffe”. Domenica In: Mara Venier ci ricasca, ma stavolta le ‘scuse’ sono dolcissime. Cosa è successo

Regina della domenica, ma anche “regina delle gaffe”. Lo ha dichiarato Mara Venier a Domenica In con la solita ironia per commentare la situazione particolare verificatasi con Iginio Massari. Quest’ultimo è stato ospitato ieri, domenica 19 aprile, per riparare alla mancanza della conduttrice veneta, che aveva ammesso di non conoscere il famoso pasticciere. Massari ha risposto con grande eleganza e con un gesto che ha spiazzato la Venier, che nel camerino ha trovato un regalo “dolce” con tanto di bigliettino.

“Ne ho combinata un’altra delle mie – ha ammesso Mara in diretta – per fortuna lui non si è arrabbiato e mi ha fatto trovare in camerino un regalo buonissimo con un biglietto affettuoso. Ho già mangiato mezza scatola”. La scorsa settimana a Domenica In era successo il ‘fattaccio’. Collegata con Francesco Renga da Brescia, Mara Venier ringraziava il cantante per il buonissimo dolce che gli aveva portato in una precedente puntata. “Vogliamo dire il nome di questa pasticceria, Francesco, che poraccio adesso sarà chiuso?” aveva chiesto Mara. (Continua a leggere dopo la foto)

























Alla risposta di Renga, ovvero Iginio Massari, Mara Venier aveva mostrato di non sapere di chi si trattasse, stentando anche a comprenderne l’esatta dizione: “Gino??? Luiginooo??” Al rientro dalla pubblicità, Mara si era subito scusata: “Mi dicono che è il pasticcere più famoso d’Italia, ma io non lo conosco, scusate”. (Continua a leggere dopo la foto)















Mara Venier in settimana si deve essere documentata su Iginio Massari, pasticcere famosissimo e noto al pubblico televisio anche per essere stato ospite d’onore di molte puntate di Masterchef, e lo ha accolto in collegamento: “Scusami Iginio” ha esclamato la Venier. (Continua a leggere dopo la foto)











Iginio Massari, dolce come i suoi pasticcini, ha risposto: “Non servono le scuse, ognuno è noto nel proprio settore. Non pretendo nessun riconoscimento, e poi se non parlo io ci sono cantanti famosi che lo fanno per me“. Insomma, ancora una volta Mara ci ha fatto ridere e ha rimediato a una gaffe fatta senza cattiveria. Grande zia, sempre la migliore!

