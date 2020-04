Sono già sette domeniche che ce ne stiamo chiusi in casa e tra le poche cose che ci restano ci sono alcuni dei programmi televisivi rimasti. Già, perché il coronavirus ci ha portato via anche un bel po’ di programmi televisivi. A causa dell’emergenza molte trasmissioni sono state sospese fino a data da destinarsi. Anche alcune serie tv hanno dovuto interrompere le riprese e ora stanno andando in onda le repliche. Tra i programmi che ancora vanno in onda ci sono quelli di Barbara D’Urso. Ma anche Domenica In.

A proposito della D'Urso, non buone notizie per lei dopo Live – Non è la d'Urso andato in onda domenica 19 aprile. Il programma della D'Urso, che è comunque molto amato, non è riuscito a battere la concorrenza. La trasmissione di Carmelita è stata seguita da 2.632.000 spettatori pari al 12.9% di share. Ma il programma più visto nella serata di domenica 19 è stato un altro, quello di Rai 1.

























I dati Auditel consegnano a Rai1 lo scettro di rete più vista in prima serata, con la replica degli episodi de L'Allieva 2. La fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, nonostante sia andata in onda sotto forma di replica, ha tenuto incollati alla tv ben 4.161.000 spettatori pari al 15.5% di share. Brutto colpo per Barbara D'Urso che forse sperava di ottenere risultati più soddisfacenti con il suo show.















Vediamo cosa è successo sulle altre reti: su Rai 2 è andato in onda Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio è stato seguito da 2.502.000 spettatori, corrispondenti all'8.7% di share, mentre sono stati 1.752.000 (8.2% di share) gli spettatori che hanno seguito Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Su La7 Non Massimo Giletti con Non è l'Arena ha ottenuto il 6.1% con 1.820.000 spettatori nella prima parte e 1.384.000 (6.8%) nella seconda.









Italia 1 ha proposto il film Ti presento i miei che è stato seguito da 1.858.000 spettatori con il 6.6% di share; su Rete4 il film The Legend of Zorro è stato visto da 1.290.000 spettatori con il 5.1% di share. Rai 3 ha proposto il film Birdman seguito da 772.000 spettatori pari a uno share del 2.7% di share. Su Tv8 è andato invece in onda I Delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani seguito da 796.000 spettatori pari al 2,9% di share.

