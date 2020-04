UeD torna in tv: le prime foto del nuovo format. Come si svolge e chi ci sarà

Raffaella Mennoia l’aveva detto che la redazione di Uomini e Donne era “al lavoro” e ora, finalmente, il dating show di Maria De Filippi torna in televisione. Appuntamento oggi, lunedì 10 aprile, alle ore 14:45. Inizialmente verranno trasmesse delle puntate inedite del Trono Classico che sono già state registrate, in seguito arriveranno nuove puntate con protagoniste la dama per eccellenza Gemma Galgani e una delle due troniste Giovanna Abate.

Non è ancora chiaro come si svolgeranno gli appuntamenti ma, altra certezza, non ci saranno abbracci o baci. Il talk dei sentimenti si affida alla parola, con l’assenza di un vero studio e con la presenza della De Filippi come voce fuori campo per guidare il racconto. L’intento, la ricerca dell’amore, resta invariato ma cambia tutto il resto, come ha spiegato la padrone di casa in un lungo promo in onda da ieri sulle reti Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Avrete la possibilità di conoscere altre persone, oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice ‘guarda ti ho preso in giro’”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Però c’è il rovescio della medaglia, – ha detto Maria De Filippi – è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero. Può anche essere che la realtà non corrisponda all’idea che ti sei fatta di lui però le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua e quindi la scrittura è stata la sostanza“. (Continua a leggere dopo la foto)









Le prime protagoniste della nuova edizione di UeD saranno Giovanna Abate e la dama del trono over Gemma Galgani. Le due potranno conoscere nuove persone interagendo con loro dietro a uno schermo del computer. A commentare il percorso di Gemma ci pensano, come sempre, Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due storici opinionisti interverranno da computer ognuno dalla propria postazione.

