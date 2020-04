“Quale perdono?”. Così risponde Emma Marrone a una domanda del giornalista Luca Bianchini che le chiede se avesse mai perdonato Belen Rodriguez per lo ‘scippo’ di Stefano De Martino. Emma Marrone non ci ha pensato un attimo e ha risposto con tutta la carica che, nel corso degli anni, abbiamo imparato a conoscere.

Parole impossibili da equivocare e che, in rete, hanno sollevato applausi e consensi. “Diciamo che non dovevo perdonare lei semmai…Belen non ha fatto niente di male, mettiamola cosi”, ha detto Emma Marron che lancia una bordata a Stefano De Martino. Un momento di tensione che si è subito sciolto. Come era previsto, dato il temperamento ironico della cantante, le risate non sono mancate durante i quesiti di Bianchini. Continua dopo la foto



















Il giornalista ha chiesto alla salentina cosa dovrebbe fare un’uomo per sedurla: “Per sedurmi deve essere sagace, intelligente, ironico, poco sdolcinato…non mi piace il genere romantico”, ha risposto Emma con decisione. E alla domanda: “Conservi le foto dei vecchi amori?” la Marrone ha prontamente affermato: “Se capita mentre sto facendo altro e le vedo me le riguardo ma non le cancello”. Continua dopo la foto















Emma Marrone si è prestata ancora di più al gioco svelando ad esempio un ricordo molto particolare di uno dei suoi concerti. “Mi ricordo un tour di anni fa, a Genova, una delle ultime date. Io ero distrutta da un’infiammazione alla faringe e ho tirato questo concerto con le lacrime. I fan, però, mi hanno capita e per assurdo è stato un concerto memorabile”. Continua dopo la foto











Emma Marrone è scesa in campo per proteggere tutti coloro che lavorano per i suoi concerti: “Nessuna voce resti inascoltata. Appello al nostro governo perché nessuna voce resti inascoltata. Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti i professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l’arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato”. Tutto è partito da Tiziano Ferro, che qualche giorno fa ha condiviso il video della Marrone scrivendole: “Grazie, amore”.

