“Piango spesso”. Caterina Balivo lascia tutti senza parole: nel suo cuore tanto dolore

Da settimane Caterina Balivo ha lasciato la tv. La ripresa di ‘Detto Fatto’ è ancora un’incognita. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni Caterina Balivo si è lasciata andare a una serie di confessioni, la prima proprio sulla ripresa del programma. Infatti, proprio in questi giorni TvBlog ha fatto sapere che alcuni programmi, come Vieni da me, sarebbero tornati presto in onda su Rai Uno, precisamente tra la fine di aprile e i primi di maggio.

“Per la prossima stagione, Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”, dichiara oggi la conduttrice. La Balivo è convinta che sia giusto dare spazio ad altre trasmissioni, che possano trasmettere informazioni utili riguardanti la diffusione del Coronavirus. Continua dopo la foto



















“Io non sono un’attrice lo sai. Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango”, conclude la Balivo, parlando del possibile ritorno del suo programma. Con queste parole, la conduttrice fa intendere di non essere probabilmente pronta a dare intrattenimento al pubblico vista la situazione che l’Italia sta vivendo attualmente. Continua dopo la foto















Nel frattempo, prende parte alla diretta anche il marito Guido Maria Brera, autore del libro Diavoli, che ha inspirato l’omonima serie, in onda ogni venerdì su Sky Atlantic, con protagonisti Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. Ovviamente Brera è molto felice del successo che ha conquistato la serie, per cui fa i complimenti alla piattaforma di Sky. Continua dopo la foto











“Vorrei che fosse ricordata come una serie italiana, è stata venduta in 167 Paesi”, dichiara l’autore del libro Diavoli. Il pubblico potrà acquistare la nuova edizione del romanzo in edicola, in quanto nei prossimi giorni il volume uscirà con Tv Sorrisi e Canzoni. “È la miglior fiction con debutto di ascolti su Sky, non solo a livello italiano, ma internazionale”, fa presente il direttore del settimanale, che spera di poter anche includere i DVD della serie nel suo giornale, oltre che il libro. Sia Caterina che Guido non possono non riservare complimenti ad Alessandro Borghi. In particolare, la conduttrice ci tiene a dichiarare: “Borghi è riuscito a mettere Dempsey all’angolo”. Mentre, Brera afferma: “Ha la sfrontatezza del divo”. Il giovane attore italiano sta davvero conquistando tutti!

