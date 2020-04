“Basta!”. Bobo Vieri, la notizia in diretta a poche settimane dalla nascita della seconda figlia: parole che spiazzano

Da poche settimane Bobo Vieri è diventato papà per la seconda volta. La sua Costanza Caraccioli gli ha regolato una bellissima bambina che, pochi giorni fa, il mondo dei social ha conosciuto. Bellissima, con gli occhi che ricordano la mamma, la piccola ha portato una ventata di gioia a casa dell’ex bomber azzurro Bobo Vieri.

Famoso per le sue conquiste e le sue sparate. L'ultima, poco fa dopo Costanza si è collegata con Manuela Arcuri per una chiacchierata tramite una diretta Instagram. Sul finale, Bobo Vieri è intervenuto per un veloce saluto e Manuela non ha resistito nel chiedergli se avessero intenzione di dare un fratellino alle loro bambine: "Bobo, adesso manca solo un maschio!".



















calciatore ha quindi voluto smentire i rumors circa una probabile terza gravidanza dell'ex velina: "E' pieno di femmine in casa, pieno di bimbe. Manca un maschio? No, no. Basta, basta sono troppo vecchio". Non sembra della stessa idea sua moglie che, in sottofondo, ha aggiunto: "Tanto lo devo fare io", lasciando aperta la porta ad un terzo figlio.















Tramite un post su Instagram, Costanza ha raccontato le emozioni vissute durante e dopo il parto, con il quale è venuta al mondo Isabel. "Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene… Il parto precedente non è stato facile, eppure all'esterno era tutto apparentemente così bello… ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all'idea di dover affrontare tutto da sola", ha dichiarato l'ex velina di Striscia.











Vieri è nato a Bologna il 12 luglio 1973 e a 4 anni è emigrato in Australia, dove ha avuto le prime esperienze calcistiche. Tornato in Italia adolescente con la famiglia, ha vissuto a Prato. Accostato per caratteristiche tecniche a Gigi Riva e Roberto Boninsegna, Vieri ha giocato centravanti mancino, dotato di grande potenza fisica e di un repertorio estremamente vasto. E’ stato fidanzato con Elisabetta Canalis e Melissa Satta, dal 2017 è fidanzato con Costanza Caracciolo, anche lei ex Velina, e il 18 novembre 2018 è diventato padre di Stella. Il 18 marzo 2019 Costanza Caracciolo e Christian Vieri si sono sposati civilmente in una cerimonia riservata tenutasi ad Affori, presso Milano, a villa Litta.

