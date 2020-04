“Chiudi la bocca!”. Belen, le sue parole stavolta fanno infuriare davvero: succede il finimondo

Anche Belen è intervenuta a Verissimo -Le storie. Le parole della modella e showgirl argentina hanno attirato l’attenzione di molti utenti, ma il risultato non è stato quello sperato. Il videomessaggio di Belen non ha avuto molto successo tra i telespettatori, che hanno subito commentato sui social con parole molto forti. Nonostante la showgirl argentina stia trascorrendo questi giorni in compagnia del marito Stefano De Martino e del figlio Santiago, Belen non poteva che rivolgere alcune riflessioni anche a chi non ha questa fortuna.

“La quarantena è dura. Penso alle persone sole…È dura. Il mio pensiero va alle persone sole. A coloro che non hanno nessuno che prepari loro un piatto da mangiare. Io sono fortunata perché sto con la mia famiglia. I bambini rallegrano. Penso poi a tutti i casini per chi ha piccole aziende. Questo può essere un momento di riflessione, per capire se stiamo dove vogliamo stare e se facciamo ciò che ci piace davvero. Io sto scrivendo tanto, alla mia famiglia, a mio marito, a mio figlio. Quando tornerà, apprezzeremo di più la sottovalutata normalità”. (Continua a leggere dopo la foto).



















Gli utenti hanno tuonano da subito sui social, precisamente su Twitter, dove non si sono rivelati molto in linea con quanto espresso dalla splendida argentina. “Pensi alle persone sole? Tutti i vip stanno dicendo questa frase. Ma siete andati ad aiutare o a fare la spesa alle persone sole?”. Un risultato inaspettato per la showgirl, che si è vista un esercito di utenti in polemica contro quelle parole. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















VERISSIMO: Ospiti Belen Rodriguez e Annalisa https://t.co/3QySpZ6zXN

Sabato 18 aprile, alle ore 16.00, su Canale 5, nuovo appuntamento con “Verissimo – le storie”, condotto da Silvia Tof… pic.twitter.com/2ijvaNdGen — Voce Spettacolo (@VoceSpettacolo) April 18, 2020

Nello specifico, prima ancora, la showgirl aveva affermato: “È stato difficile, è stato ed è complicato e penso che ci porteremo gli strascichi per un bel po’. Però io sto cercando come tutti di attraversarlo nel migliore dei modi”, aggiungendo: “Il mondo va sempre così di fretta, noi corriamo sempre e poco spesso ci fermiamo a pensare”. La bella argentina, poi, si è espressa sulla propria vita sentimentale. (Continua a leggere dopo la foto).









Santiago come anello di un amore che non è mai finito e ha ritrovato il coraggio di rimettersi in gioco, in due: “È stato lui a fare il primo passo e, ho paura a dirlo ad alta voce, ma si può perdonare e si può ricominciare. All’inizio avevo paura, volevo frequentarlo senza darci titoli, senza sentirmi chiamare ‘la sua fidanzata’, perché avevo paura di essere nuovamente ferita. Poi una sera lui ha detto ‘basta, smettila di scappare, tanto se mi dici di no non mi sposto’. E da lì è ricominciata. Oggi sono tanto felice!”. E sulla separazione: “Per tre anni sono stata molto triste, ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”.

