Ormai si può definire imbattibile. Ciao Darwin continua ad aggiudicarsi il primo posto nelle classifiche Auditel di ascolti televisivi. La puntata andata in onda ieri 18 aprile ha fatto l’ennesimo strike. La coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti non può che realizzare sempre grandi numeri e complice è stata, senza alcun dubbio, anche la bellezza di Madre Natura, ovvero della modella Sara Vulinovic.

Una replica che ha saputo conquistare tutti, con le categorie contrapposte e ben schierate per esibirsi davanti a numerosi telespettatori affezionati allo show. La puntata di ieri ha visto i Belli VS Brutti e a guidarli sono stati due capitani d'eccezione, ovvero Youma Diakitè, reduce dalla breve esperienza dell'Isola dei Famosi, e l'attore comico Enzo Salvi. Non è mancata ovviamente la presenza di una mozzafiato Madre Natura, che sembra essere uscita da tutt'altro mondo.



















Dopo Angelina Michelle, Vanja Josic e Cicelys Zelies, da poco diventata mamma, infatti è stata la volta di rivedere sul piccolo schermo la modella Sara Vulinovic. Sarà stato anche questo il motivo del successo di ieri sera? Non è da escludere, ma quel che rimane certo è il 'boom': 5.132.000 di spettatori con uno share del 20.2%. Suo malgrado, il best of di Roberto Bolle – Danza con me, sulla Rai, si è aggiudicato 2.515.000 spettatori pari al 10.4% di share.















Campione assoluto dunque rimane Ciao Darwin. Ma il resto degli ascolti tv riguardo la prima serata che altri risultati ha dato? Scopriamolo insieme. Su Rai 2, Petrolio Antivirus si è aggiudicato 1.364.000 di spettatori e il 5% di share; su Rai 3, I Topi 2 invece 1.799.000 di spettatori e il 6.4% di share. Poi Rete 4, con lo Speciale Stasera Italia Weekend e i suoi 1.024.000 di spettatori e il 3.6% di share. A seguire Italia 1 che con Ozzy – Cucciolo Coraggioso si è aggiudicato 1.468.000 di spettatori e il 5% di share.









Si conclude con la 7 e Cara, insopportabile Tess e i suoi 813.000 spettatori e il 2.8% di share, TV8 e il mitico Agente 007 – La Spia che mi Amava con soli 561.000 spettatori e il 2.1% di share; dunque la Nove con L’Amore Bugiardo che si è aggiudicato 359.000 spettatori e il 3% di share. Ma come buona regola. anche il preserale ha offerto cifre da capogiro. Su Canale 5 , è stato Verissimo – Le Storie ad aggiudicarsi 1.823.000 di spettatori e l’11.7% di share, contro Italia Sì e i suoi 1.880.000 di spettatori e il 12.6% di share e a seguire L’Eredità con i suoi 4.591.000 di spettatori e il 19.3% di share. Sulla Mediaset si qualificano, invece, Avanti un altro con 4.275.000 di spettatori e il 18.6% di share per poi concludere con Striscia la Notizia e i suoi affezionati 5.312.000 di spettatori e il 17.8% di share.

