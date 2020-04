Amici di Maria De Filippi è da anni un programma seguitissimo e recentemente si è chiusa la 19esima edizione. Ma all’inizio era ovviamente un po’ diverso. Intanto non si chiamava Amici ma ‘Saranno Famosi’ e fu cambiato per problemi di copyright e i fan più accaniti ricorderanno senza ombra di dubbio la prima edizione.

Correva l’anno 2001 e alla finale trionfò il cantante Dennis Fantina. Leonardo Fumarola, indimenticabile per il suo talento e per la cresta color platino, secondo classificato. Nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 9 gennaio 1983 sotto il segno del Capricorno, è cresciuto a Villa Castelli, Brindisi. Quando partecipò al talent di Maria De Filippi era giovanissimo: frequentava ancora il quinto anno dell’Istituto Tecnico Industriale “Majorana” di Martina Franca, che lasciò per intraprendere l’esperienza in tv che gli avrebbe presto cambiato la vita. (Continua dopo la foto)



















Come detto, sono passati quasi 20 anni dalla prima edizione di Saranno Famosi ma in realtà Leonardo Fumarola continua a vivere nel mondo della danza e si è costruito una carriera tra acrobazie e viaggi in il mondo. Dopo il talent, è subito entrato a far parte del cast danzante di Buona Domenica diventando l’idolo delle teenager del tempo (è anche comparso spesso sulla copertina della mitica rivista per adolescenti Cioè). (Continua dopo la foto)















Successivamente è tornato più volte sul piccolo schermo: nel 2015 ha ballato nella prima puntata di Italia’s Got Talent con il gruppo di ballo Origami e la sua performance conquistò pubblico e giuria al completo. Claudio Bisio, Nina Zilli, Frank Matano e Luciana Littizzetto si trovarono d’accordo sulla bravura del team. Non solo: Leonardo Fumarola ha partecipato anche alla 67esima edizione del Festival di Sanremo e lasciato il pubblico di stucco con un’esibizione di ballo aereo. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram #asdFlyLand #VillaCastelli #jump Un post condiviso da asd Fly Land (@asdflyland) in data: 14 Dic 2016 alle ore 5:04 PST



Di cosa si occupa oggi Leonardo Fumarola, che ha 37 anni? È il fondatore e direttore artistico di un’organizzazione brindisina che si chiama Asd Fly Land. Inoltre da anni fa parte della compagnia ‘teatro estremo’ Kitonb project, nata nel 1998 da Angelo Bonello. L’estate scorsa Leonardo ha presentato uno spettacolo inedito scritto da lui e intitolato Artuman e i suoi salti, acrobazie, dimostrazioni di forza ed equilibrio hanno incantato ancora una volta il pubblico.

“Ci siamo sposati!”. Matrimonio “in una Roma deserta” per il volto della tv