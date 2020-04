Le belle notizie per Paolo Bonolis non finiscono. Abbiamo lasciato il conduttore con il cuore colmo di felicità, dopo aver appreso la notizia che presto diventerà nonno. La figlia americana Martina è apparsa in foto con il pancione e a settembre diventerà mamma, per la felicità anche di papà Bonolis. E nelle ultime ore arriva la conferma per il conduttore di un altro goal, questa volta professionale. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ancora una volta spetta alla moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, lanciare la notizia pubblicamente e decide di farlo, come sempre, sulla sua animatissima pagina Instagram. Ma a prendere la parola nel video è proprio Paolo Bonolis, felice e fiero di comunicare ai fan quel che accadrà tra pochi giorni: “E’ un’emozione per noi di Sdl Tv presentarvi questo progetto nato un po’ di tempo fa e che, in questo periodo di quarantena, abbiamo deciso di condividere con voi”. (Continua a leggere dopo la foto).



















Un progetto ‘televisivo’ che ovviamente andrà in onda sul web, proprio attraverso il portale Instagram di Sdl Tv. Quando? Prestissimo, ovvero martedì 21 aprile. Lo comunicano emozionati e pronti a partire insieme, marito e moglie, uniti in una conduzione esclusiva, con lo scopo di rimanere attivi e fare compagnia agli italiani a casa: “Giorni difficili, per chi soffre e chi deve essere operativo tra tanti rischi. Difficili anche per chi vorrebbe essere operativo ma non può”. Poi aggiungono anche alcuni interessanti dettagli. (Continua a leggere dopo la foto).















“Dunque, che fare? Noi vi offriamo un’opportunità, con questo appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il senso della vita”. Gli spettatori saranno i protagonisti principali del web format. E all’annuncio rispondono entusiasti anche alcuni colleghi conduttori, tra cui Antonella Clerici che esclama “Finalmente!”. Un nuovo stimolo era proprio quello che ci voleva, poste le ultime dichiarazioni rilasciate dallo stesso Bonolis. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Infatti il conduttore, intervistato su RTL 102.5, ha confessato di avere in mente qualcosa di diverso per il futuro: “Credo che la divulgazione possa essere molto più acquisibile se fatta in maniera divertente, un po’ come facevo a Bim Bum Bam”. Il conduttore sembra desiderare un vento di cambiamento per il piccolo schermo. E a proposito del Festival di Sanremo ha affermato: “Lo rifarei ma c’è bisogno di renderlo più contemporaneo. L’Ariston ha esaurito le sue possibilità”.

