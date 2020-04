Dopo la gaffe di Lorella Cuccarini, anche Alberto Matano fa un piccolo errore a La Vita in diretta. Solo l’altro giorno la conduttrice e showgirl si era confusa e nel ricordare l’appuntamento in prima serata su Rai1 con l’ultima puntata della fiction ‘Doc – Nelle tue mani’ ha salutato Luca Argentero dicendo che era diventato papà da poco.

In realtà la compagna dell’attore, Cristina Marino, non ha ancora dato alla luce il loro primo figlio. La gaffe ha fatto il giro della rete in poco tempo e così, nella puntata successiva de La Vita in diretta, Matano ci ha scherzato su e ha chiesto alla collega: “Abbiamo altri annunci da fare?”. “No basta – la risposta di Lorella -, per oggi non abbiamo più niente da dire, anche perché ieri ho fatto una gaffe! Ma non ne faccio più”. (Continua dopo la foto)



















Ma come dicevamo in apertura, nella puntata di venerdì 17 aprile anche il giornalista e volto del tg1 ha avuto una svista. È successo tutto durante il segmento iniziale de La Vita in diretta. I primi ospiti di Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono stati Fabio Canino ed Ema Stokholma, rispettivamente storico giurato di Ballando con le stelle e conduttrice di PrimaFestival. (Continua dopo la foto)















I due sono intervenuti in collegamento dal Teatro delle Vittorie per lanciare l’appuntamento con il live aid organizzato da Lady Gaga, dal titolo “One world together at home” che commenteranno in diretta su Rai1 nella notte tra sabato e domenica, a partire dalle 2 circa. E qui la gaffe di Matano: ha annunciato che l’evento sarebbe andato in onda quella notte stessa ed è stato corretto da Ema Stokholma. (Continua dopo le foto)











“No, non questa notte Matano! Domani notte: tra sabato e domenica”, gli ha detto in diretta. Il collegamento è poi proseguito con Lorella Cuccarini e Alberto Matano che hanno dato del “basettone” a Canino per i suoi capelli e il giudice di Ballando con le stelle ha poi rivelato come sta trascorrendo questo periodo di isolamento dovuto all’emergenza sanitaria. “Cucino ogni giorno come se fosse l’ultimo, infatti sto ingrassando!”, ha raccontato Canino. Mentre la Stokholma: “Io faccio il contrario: sto dimagrendo perché non ho più molto appetito ultimamente”.

