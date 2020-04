“Non doveva pubblicarla!”. Bianca Guaccero e Jonathan contro la collega. Parole al veleno per quella foto

In questo periodo tutti gli italiani si trovano a casa, in quarantena, e si spostano solo per necessità come motivi di salute, spesa e lavoro. A inizio marzo il governo ha infatti varato il decreto che ha reso tutta l’Italia zona rossa per evitare l’estendersi del contagio.

Ci siamo abituati a questo isolamento. Anche a Pasqua e Pasquetta ce ne siamo stati in casa e di certo avremmo voluto fare altro visto che, stranamente, proprio quest'anno che non potevamo fare programmi, il tempo è stato clemente a Pasqua. Proprio per questo motivo Alessia Marcuzzi è finita nel polverone per una foto pubblicata sui social il giorno di Pasqua. La conduttrice Mediaset ha infatti immortalato il pranzo di domenica 12 aprile, ma ai più attenti follower non era passato inosservato.



















Nella foto, infatti, si notava il numero di coperti, superiore a quello dei membri della famiglia. "Ma la quarantena dove sta?", si leggeva tra i commenti, mentre molti altri follower avevano espresso disapprovazione per il comportamento di Alessia. "La tavola è apparecchiata per sette – aveva subito messo le mani avanti la Marcuzzi -. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi".















Nella puntata di oggi ‘Detto pronto fatto’, il programma condotto da Bianca Guaccero che va in onda tutti i giorni sugli account social della trasmissione ‘Detto Fatto’, per il momento cancellato dal palinsesto Rai a causa dell’emergenza sanitaria, si è parlato anche della foto della Marcuzzi e della bufera che ha scatenato.

"Esistono le regole ed il buon senso, Alessia era liberissima di invitare i suoi genitori e fargli vedere i nipoti però non doveva pubblicarlo", ha commentato l'opinionista Jonathan Kashanian. "Secondo me ha sbagliato a postare le foto perché si rischia che qualcuno fraintenda il messaggio e – ha concluso – bisogna stare attenti ai messaggi che si lanciano".









Anche Bianca Guaccero ha condannato la conduttrice Mediaset. Secondo la padrona di casa di "Detto Fatto", Alessia poteva invitare i genitori ma, allo stesso tempo, evitare di fotografare la tavola e pubblicarla sui social. "Volevo ricordare che in questo momento per legge gli spostamenti sono previsti solo per lavoro, – ha detto la conduttrice – salute o necessità quindi non lo so in questo caso quanto hanno soddisfatto il pubblico le sue motivazioni".

