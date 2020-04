“Grazie!”. Un selfie e l’account di Alberto Matano ‘esplode’ di like: la foto ‘che resterà nel tempo’

Dall’inizio della stagione televisiva Alberto Matano e Lorella Cuccarini conducono ”La Vita in diretta”, una delle poche trasmissioni che continuano ad andare in onda nonostante l’emergenza sanitaria. Il giornalista e la conduttrice tengono compagnia a milioni di italiani e durante le ore di diretta, grazie a servizi, interviste e interventi in video collegamento, aggiornano i telespettatori di Rai Uno sulla situazione del nostro paese.

E proprio dal suo account social il giornalista ha voluto ringraziare pubblicamente chi continua a lavorare nonostante l'emergenza sanitaria. Un selfie insieme ai collaboratori de La vita in diretta: cameraman, assistenti di studio e coloro che ogni giorno lavorano per permettere al programma di continuare ad andare in onda e informare i telespettatori di Rai Uno.



















"Un selfie sul tetto che resterà nel tempo così come non dimenticheremo questi mesi di lavoro insieme nell'emergenza. Grazie, siete un gruppo incredibile. @mirkology @bimbamicol @cortesefacose @margraziano @luciopalazzo7080 missing @ellihammers e tutti i colleghi in smart working @vitaindiretta #team #grateful #andràtuttobene #distantimauniti", ha scritto il giornalista a corredo del selfie.















Tantissimi i commenti arrivati. "Hai ragione a conservare ricordi…. un giorno li riguarderemo con emozione", scrive Antonella Clerici. E ancora emoticon a cuore da Mara Venier, Elisa D'Ospina, Elisabetta Ferracini. E i ringraziamenti degli italiani: "Sarà impossibile dimenticare ma supereremo anche questo", "Bravi tutti. Grazie per la compagnia ogni giorno. E soprattutto per la buona TV che fate", "Un selfie per sapere chi c'è dietro a questa magnifica trasmissione. Grazie a tutti oltre a chi vediamo in studio", si legge.









Nella puntata di mercoledì 15 aprile, Alberto Matano ha ammesso di essere un po’ emozionato. È successo nel corso della breve anteprima de La vita in diretta trasmessa dopo la fine dell’edizione delle 13.30 del TG1, ha ammesso: “Mi fa effetto andare in onda subito dopo il telegiornale”. Ricordiamo che fino alla fine del mese di agosto dell’anno scorso, Matano è sempre stato uno dei volti principali del TG del primo canale che poi ha momentaneamente lasciato per condurre il programma insieme alla Cuccarini.

