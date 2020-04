La quarantena è dura per tutti. Anche per Antonino Cannavacciuolo, il superchef che, tra le mura di casa, continua a tenersi in forma tra pizze e primi piatti. Epperò, una cosa è saltata all’occhio dei fan, che non hanno perso occasione di sottolineare il particolare. Nel dettaglio, Antonino Cannavacciuolo si mostra su Instagram in cucina intento a preparare la pizza, con l’aiuto del figlioletto.

Il video dello chef partenopeo ha sbalordito il popolo dei social, poco abituato a vedere Cannavacciuolo senza trucco, parrucco e luci a definirne l'aspetto a favore di videocamera. In mezzo ai tantissimi auguri lasciati dai followers per il compleanno dello chef, troviamo anche molti consigli e commenti spassionati sul suo look inedito. Qualcuno non riesce proprio a tollerare i capelli così lunghi: sull'altro versante troviamo invece una folta schiera di fan che mostra il pollice alto per Antonino Cannavacciuolo al naturale.



















I capelli sbarazzini sembrano ringiovanire e dare un aspetto più snello allo chef che – a detta di alcuni – sarebbe anche dimagrito. Dimagrito come nella foto che Antonino Cannavacciuolo pubblicò qualche tempo fa sui social, e che lo ritraeva agli inizi della carriera e scritto: "Quanti anni sono passati!". Tra i commenti piovuti sotto allo scatto (oltre 1.500, insieme a più di 120mila cuoricini), molti osservano: "Anche molti chili".















In effetti saltava subito all'occhio la sua forma fisica, diversa rispetto a oggi. Sembra che a contribuire al suoaumento di peso sia stato lo stress, come spiegato tempo fa dalla moglie Cinzia Primatesta. "Tony ha sofferto lo stress. E così è ingrassato. Quando l'ho conosciuto pesava 82 chili per un metro e novanta di altezza. Era magro", ha detto la moglie dello chef, che circa 20 anni fa ha preso con lui in gestione Villa Crespi, oggi ristorante stellato.









Visualizza questo post su Instagram Oggi festeggio in cucina…assieme al mio piccolo Chef! Stasera pizza 🍕😋 Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef) in data: 16 Apr 2020 alle ore 9:38 PDT



Curiosità: Cinzia, la moglie di chef Antonino e madre dei suoi figli, è vegetariana. “A casa non cucino anche perché mia moglie è vegetariana – raccontava lui ha qualche tempo fa – mangia solo tofu, insalate, bietole e, una volta ogni tanto, pesce”.

