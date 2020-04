La vita è dura in questo periodo. E lo è per tutti. Non ne possiamo più di stare a casa, vedere sempre le stesse facce, parlare sempre con le stesse persone. Non ne possiamo più di dover rinunciare a vivere, fare una passeggiata, un aperitivo con gli amici. Ma c’è ben poco da fare. Non è che ci sia scelta… Lo facciamo tutti, anche i vip. Per esempio Claudio Lippi che, in attesa di tornare in tv a La Prova del cuoco, se ne sta a casa fiducioso. Nelle ultime ore Claudio Lippi è stato intervistato da Lorella Cuccarini e Alberto Matano nell’ambito

de La vita in diretta. Da quel che si dice in giro, il programma La prova del cuoco dovrebbe tornare i primi di maggio ma, come sappiamo tutti, in questo periodo non ci sono certezze e tutto può cambiare da un momento all'altro. Intanto, comunque, è a casa forzatamente. Perché la trasmissione che lo vede tra i conduttori è ferma. Ma Claudio Lippi ha deciso di prendere con filosofia questo isolamento forzato.



















E ha deciso di dedicarsi alla cura del suo corpo. Claudio Lippi, compagno di Elisa Isoardi a La prova del cuoco, ha fatto sapere a Lorella Cuccarini e ad Alberto Matano di aver perso ben 20 chili dall'inizio della quarantena. "Sono molto attento per mangiare – ha detto fiero – Mia moglie mi ha messo su una strada di corretta alimentazione. Ho perso 20 kg, ora mi sento uno strafigo e vorrei mantenere così. Mi sento molto meglio".















Ottima scelta, quella di dedicarsi alla cura del corpo e perdere peso: dimagrire non è solo un fatto estetico ma anche una questione di salute. Per ora Claudio Lippi non sembra aver preso troppo male la reclusione: ha trovato il suo equilibrio e ha fatto la cosa giusta visto che alternative non ce ne sono. Oltre a dedicarsi alla cura di sé, si dedica molto anche alla casa. "Sono un malato di ordine, di pulizia e precisione", ha confessato ironico alla Cuccarini.









“Sono addirittura metodico, ed è ciò che rende la mia persona fastidiosa. Ho sposato una donna non tanto per amore, quanto perché è l’unica tanto paziente da sopportarmi”, ha detto scherzando. Beh, non ha perso il senso dell’ironia, Claudio Lippi. In compenso ha perso 20 chili e ora è in forma smagliante. Complimenti!

