“Stop!”. Barbara D’Urso, che botta. La decisione arriva dai vertici Mediaset

Una notizia che forse Barbara D’Urso non si sarebbe aspettata di ricevere. La decisione da parte di Mediaset sembra però presa e, salvo incredibili passi indietro, non ci saranno cambiamenti. Sul piatto c’è l’edizione 2020 del Grande Fratello Nip che sembra destinato a essere ulteriormente rimandato a data da destinarsi e quindi non sarà organizzato per la fine dell’estate, come aveva invece dichiarato Barbara d’Urso a fine febbraio.

A darne notizia è stato Dagospia che, inoltre, afferma che Temptation Island – sia in versione Vip sia in versione Nip – si farà. Maria De Filippi e il suo fido ‘discepolo’ Filippo Bisciglia possono quindi dormire sonni tranquilli. Anche Alessia Marcuzzi che sarà alla guida della terza stagione Vip del reality. Continua dopo la foto



















“”A settembre parte il mio Grande Fratello’ aveva detto a fine febbraio Barbara D’Urso in un’intervista a Italia Oggi. Stando alle nostre fonti così non dovrebbe essere” si legge su Dagospia che aggiunge: “Dovrebbe invece andare regolarmente in onda Temptation Island, edizione nip ma anche quella vip.” Come? Senza contatti o con? “Il programma dei sentimenti – spiega sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino – non potrebbe prescindere ovviamente dal contatto fisico, il cast e il gruppo di lavoro verrebbe a essere messo in quarantena prima delle registrazioni?”. Continua dopo la foto















D’altra parte che lo show delle tentazioni non fosse stato eliminato dal palinsesto di Mediaset lo ha detto di recente anche Raffaella Mennoia, autrice del programma nonché braccio destro di Maria De Filippi. Resta da capire in che modalità Temptation sarà organizzato. In particolar modo quello nip, che è atteso nel pieno dell’estate. Continua dopo la foto











Per Barbara D’Urso è un momento delicato. Lo scorso lunedì un servizio mandato in onda dal suo programma aveva scatenato numerose polemiche. Nella circostanza si vedeva un inseguimento della Guardia di Finanza, a bordo di un elicottero, ad una passante intenta a passeggiare con il suo cane. Intervistato dalla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, Maurizio Costanzo aveva affermato: “Una giornalista di Pomeriggio 5 è salita sull’elicottero della Guardia di Finanza? Oh santa pace…”. In seguito, i conduttori del programma hanno provato in tutti i modi a farlo sbilanciare maggiormente, senza riuscirci ma il suo pensiero sembrava più che chiaro.

