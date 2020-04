Manca poco alla nascita della primogenita di Luca Argentero e Cristina Marino e, come è normale che sia, la coppia non sta più nella pelle. Da settimane, da prima che scattasse il lockdown, Luca Argentero e compagna si sono trasferita in una villa in campagna per evitare contatti con l’esterno e problemi. Cristina passa le giornate aspettando la piccola.

E Luca Argentero guardando il successo della serie su Rai 1 (Doc, nelle tue mani), dove ha il ruolo di protagonista ben sapendo che il successo più bello è quello che si verificherà nelle prossime settimane. Sempre silenziosa e riservata, Cristina ha confidato molte sue paure ma anche speranze per la sua vita da mamma durante una diretta social con Vanity Fair. Una gravidanza bellissima quella che racconta Cristina Marino in diretta su Instagram. L’attrice continua a prendersi cura di se stessa tra allenamenti e alimentazione sana. Continua dopo la foto



















“La mattina mi sveglio e faccio respirazione, poi faccio colazione che mi porta Luca. Continuo ad allenarmi anche se Luca non vuole. In questo momento sono moto zen, anche se conosco molte amiche che diventano più sensibili o nervose. Io no!“, spiega la Marino, dipingendo Luca Argentero come un compagno molto affettuoso. No comment di Cristina su alcuni argomenti taboo; in particolare l’attrice non ha voluto raccontare in che modo ha detto al compagno di esser incinta (“No, è troppo intima, non lo dirò mai, neanche mia mamma lo sa“), cosa che potrebbe lasciar pensare a un annuncio molto molto piccante. Continua dopo la foto















Così come il nome che daranno alla loro bambina: “No, assolutamente!“. Non è una novità che la coppia abbia deciso di rimandare le nozze proprio per l’avvento della gravidanza. La data sembra fosse fissata per lo scorso giugno poi la notizia dell’arrivo di un bambino ha fatto cambiare loro idea: “Dovevamo sposarci a giugno ma poi sono rimasta incinta. Tutto rimandato a non so quando. Abbiamo deciso di fare le cose con calma. Ci amiamo, abbiamo una bambina e una nuova casa. Io non ho fretta di sposarmi!“. Continua dopo la foto











La Marino si è davvero lasciata andare durante la video intervista tanto da spiegare anche una decisione, presa di comune accordo con Argentero, sul “futuro social” della piccola: “Una cosa posso dirla. Sui social, non ci saranno foto della faccia della bambina. Metterla sui social e poco dopo la riportano ovunque, non è molto sano ed è pericoloso“, chiosa l’attrice.

