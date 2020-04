“Secondo tampone”. Marina Fiordaliso, arriva il risultato: è la cantante a dare la notizia

Diversi giorni fa Marina Fiordaliso aveva raccontato il suo dramma privato in diretta da Barbara D’Urso. Un collegamento che ha toccato il cuore dei telespettatori. Marina Fiordaliso era scoppiata in lacrime raccontando la morte della mamma, vittima del coronavirus, e la situazione che stava vivendo la sua famiglia.

Marina Fiordaliso infatti, al pari di tutta la sua famiglia, si era ammalata per poi guarire. Marina Fiordaliso ha dichiarato di essere in attesa di un secondo tampone per capire se avesse sconfitto definitivamente il Coronavirus. Pochi minuti fa, la bella notizia: la piacentina ha pubblicato su Instagram un post in cui ha dichiarato di aver ricevuto l’esito del tampone ed è negativo. Continua dopo la foto



















“Accertamenti conclusi con esito favorevole. Si comunica che la sua quarantena è terminata, seguirà lettera formale. AUSL Piacenza”, cita il post della cantante pubblicato poco fa con le parole dell’azienda sanitaria della città natale, poi continua: “Sono guarita, tampone negativo!”. Qualche giorno fa, ospite a La Vita in Diretta, il monito per tutti gli italiani. Continua dopo la foto















“Io ho avuto il Coronavirus, vi posso garantire che è molto duro. Anche mia sorella, i miei fratelli per fortuna no. Però abbiamo tenuto le distanze, infatti i miei fratelli non si sono ammalati. Questo è molto importante, non uscite di casa. Si perdono genitori, fratelli”. Marina Fiordaliso nasce il 19 febbraio del 1956 a Piacenza, figlia di Auro e Carla. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiordaliso_official (@fiordaliso_official) in data: 16 Apr 2020 alle ore 8:32 PDT



Comincia a studiare canto e pianoforte sin da giovanissima, frequentando il conservatorio “Giuseppe Nicolini” della sua città, e il 10 febbraio del 1972, ancora quindicenne, dà alla luce a Milano il suo primo figlio. La maternità non le impedisce di intraprendere la carriera di cantante: Marina entra a far parte dell’orchestra Bagutti, con cui incide, tra l’altro, il pezzo “Io ho bisogno del mare”, prima di essere scoperta, nel 1981, da Depsa (Salvatore De Pasquale), che le consente di dare il via alla sua carriera da solista. Sparita per un po’ dalla tv, negli ultimi anni stata una delle concorrenti di “Tale e Quale Show” e concorrente all’undicesima edizione dell'”Isola dei famosi”, reality show presentato da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

