Poco più di sette giorni fa Paola Di Benedetto ha avuto l’enorme soddisfazione di vincere il ‘Grande Fratello Vip 4’, superando Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro. Un successo importantissimo, che ha reso felici tantissimi suoi fan. Ma, come spesso accade, c’è anche qualcuno che ha storto il naso davanti al suo trionfo. Infatti, in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’, l’opinionista di Barbara D’Urso Giovanni Ciacci non ha gradito questo verdetto che ha premiato la giovane.

Le sue parole sono state tutt’altro che tenere: “Paola Di Benedetto era dentro la casa? L’ho scoperto quella sera stessa…Trovo la sua vittoria inutile, a me piacciono le emozioni forti. E lei non me le ha date…Credo abbia vinto solo perché le sue fan erano forti al televoto”. Dunque, dichiarazioni molto dure nei confronti di Paola, che non è stata apprezzata perché rea, a detta di Ciacci, di non aver trasmesso nessuna emozione importante nella Casa più spiata d’Italia. (Continua dopo la foto)



















Giovanni avrebbe voluto veder festeggiare un altro inquilino del reality show. E non ha fatto nemmeno tanti giri di parole sul futuro professionale della Di Benedetto. Secondo la sua opinione, farà pochissima strada, salvo clamorose sorprese: “Sarà difficile trovarle una collocazione. A differenza di Antonella Elia e Adriana Volpe. Poi magari in futuro ci sbalordirà…”. Al termine della sua intervista ha fatto un piccolo complimento alla ragazza, ma poi è giunta una nuova critica. (Continua dopo la foto)























Lo stylist ha aggiunto che ci sono state comunque alcune caratteristiche positive nell’atteggiamento di Paola. La vincitrice del ‘GF Vip’ ha infatti dimostrato di essere una persona deliziosa ed estremamente educata. Ma la sua idea non è cambiata: “Nella Casa purtroppo non si è vista né sentita”. Quindi, la ‘colpevolizza’ di non essere stata troppo protagonista nel programma condotto da Alfonso Signorini. Ma nonostante ciò, la fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede ce l’ha fatta. (Continua dopo la foto)

Sul successo di Paola Di Benedetto era intervenuto nei giorni scorsi anche lo stesso Signorini, che aveva commentato così il primo posto di lei: “A dispetto di tutte le previsioni, si è dimostrato ancora una volta che i gusti del grande pubblico non coincidono con quelli dei pochi leoni da tastiera dei social”. E sulle difficoltà legate al male del momento: “Abbiamo dovuto scarnificare lo show, senza pubblico”.

