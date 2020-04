GF Vip, Pupo confessa: “Una grande caz***…”. Poi la rivelazione su quella lite con Alfonso Signorini

La quarta edizione del Grande Fratello Vip,si è conclusa l’8 aprile e ha visto Paola Di Benedetto grande vincitrice a sorpresa.

Iniziato i primi di gennaio, il reality show di Canale 5 si è concluso prima a causa dell’epidemia che ha colpito l’Italia ed è stata affrontata dal conduttore Alfonso Signorini con grande professionalità.

Pupo, opinionista della quarta edizione insieme a Wanda Nara, moglie e procuratrice del calciatore del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna per raccontare il suo Grande Fratello Vip e come sta vivendo la quarantena. “Tutto questo buonismo, questo ‘ne usciremo migliori’, è una grandissima caz*ata – ha spiegato il cantante al settimanale – L’umanità ne uscirà a pezzi. La maggioranza delle persone ne uscirà più incaz*ata e fragili di prima”. Insomma, anche in questa occasione Pupo è controcorrente. (Continua a leggere dopo la foto)



















Poi il commento sul Grande Fratello Vip, che fino al suo arrivo nelle vesti di opinionista non era certo nella sua lista dei programmi da guardare in televisione. “Non avevo mai guardato il Gf in vita mia, – ha spiegato Pupo – sono rimasto molto coinvolto dalla sensibilità, dall’umanità e dalla meravigliosa disperazione dei concorrenti. Mi hanno molto colpito e pure ridimensionato. Anche oggi direi di no se mi proponessero di prendere parte al Grande Fratello da concorrente, tuttavia se prima lo ritenevo una cagata, ora ammetto che mi ha appassionato”. (Continua a leggere dopo la foto)















Per Pupo la chiave di questa edizione del Grande Fratello Vip è stato proprio Alfonso Signorini: “Alfonso per me è stata una grandissima sorpresa. Ho scoperto un amico fraterno, una persona molto più valida di quella che credevo. Ha i suoi atteggiamenti a volte conservatori, poco portati all’idea di dissacrazione di certi riti, ma è stato se stesso e mi è piaciuto molto”.

Ma ha svelato anche un momento di tensione tra i due: “Quando buttarono fuori Salvo ci scontrammo. C’è stata una fase in cui ho pensato che non fosse troppo propenso al contraddittorio e ne abbiamo parlato, in maniera molto chiara. È fondamentale che l’interlocutore, seppur non d’accordo, non si trascini dietro la frustrazione”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Quando è venuta fuori l’umanità, ho potuto abbandonare persino l’autoreferenzialità. Il mio rischio era quello di vedere uno dentro la casa e di immedesimarmi in lui, di intravedere alcuni momenti che furono anche i miei. A differenza di tanti colleghi mi riguardo sempre, sono afflitto dal complesso di narcisismo. Quando mi faccio schifo cerco di correggermi”, ha concluso il cantante.

Riccardo Fogli, la proposta (a sorpresa) arriva proprio dalla famosa cantante