Valeria Marini è tornata. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, la showgirl dei baci stellari è la protagonista della seconda serata di Rete 4 con la messa in onda di “La presidente – Valeria Marini al Quirinale”, lo spettacolo teatrale del Bagaglino andato in scena negli scorsi mesi al Salone Margherita di Roma.

Al fianco della Marini, Martufello, Manuela Villa, Morgana Giovannetti e Mario Zamma, con la regia firmata da Pierfrancesco Pingitore. Lo spettacolo è ambientato in un futuro prossimo, nel 2022. Scaduto il mandato di Sergio Mattarella, Valeria Marini scende in politica e viene eletta al Quirinale, divenendo così la prima donna presidente della storia della Repubblica. E si trova a ricevere i grandi della Terra, da Trump a Putin, fino alla Merkel e i nostri Conte, Di Maio, Salvini, Grillo e Meloni. (Continua dopo la foto)



















Ricordate l’abito coi colori della bandiera italiana che Valeria Marini ha sfoggiato in una delle prime puntate del Grande Fratello Vip 4? Ecco, lo indossa proprio ne “La presidente – Valeria Marini al Quirinale”. Mercoledì pomeriggio, poi, è stata tra gli ospiti di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Ovviamente la showgirl ed ex gieffina era in collegamento da casa sua. (Continua dopo la foto)















Valeria Marini ha partecipato allo spazio del programma pomeridiano di Carmelita dedicato al ricordo del grande Raimondo Vianello, di cui il 15 aprile è ricorso il decimo anniversario della morte. In collegamento anche la storica tata della sitcom, Giorgia Trasselli. E dopo aver mandato in onda frammenti indimenticabili dello show, Barbara D’Urso ha chiesto il commento delle sue due ospiti. (Continua dopo foto e post)











Ma durante il collegamento, ad attirare l’attenzione di molti telespettatori di Canale 5 è stato un particolare del salotto di Valeria Marini. Dietro di lei, seduta sul divano, spunta il poster del suo spettacolo e gli utenti di Twitter si sono scatenati: “Non è possibile!”, “Casualmente dietro a Valeria un poster del suo spettacolo La Presidente…”, scrivono alcuni follower. E ancora: “Due frasi sul coronavirus e sui Vianello e poi lo spot del suo spettacolo…”, ha scritto un altro. Perché al termine, poi, la Marini ha lanciato l’appuntamento: “In seconda serata su Rete4 il mio spettacolo firmato da Pingitore”.

