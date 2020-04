Era il giorno venerdì 13 marzo quello in cui è andata in onda l’ultima puntata della trasmissione di Caterina Balivo Vieni da me. Poi l’amatissimo programma di Rai1 è stato sospeso. Gli è toccata la sorte puntata degli altri programmi della tv, quasi tutti. Per via della pandemia in corso nel nostro paese, molti programmi televisivi sono stati annullati, altri sono stati sospesi. Vieni da me è uno di questi. Al posto del programma condotto dalla Balivo, la Rai ha previsto un prolungamento de La vita in diretta,

il programma che da quest'anno è condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Caterina Balivo se ne sta a casa come tutti noi e nelle più recenti interviste ha fatto sapere che le cose non sono per niente facili, oltre a parlare delle oggettive difficoltà nell'andare in onda. Ebbene, secondo il gossip che circola in queste ore, Caterina Balivo sta per tornare in televisione. Cosa? Esattamente, lo ha riferito il sito Blogo.



















Secondo quanto riferito dal portale, il programma di Caterina Balivo è molto seguito e tiene alti gli ascolti di Rai1. Quindi, stando alle indiscrezioni, la Rai sarebbe pronta a far ripartire il programma della Balivo. Una notizia che, se fosse vera, farebbe fare salti di gioia al pubblico. Ma, ammesso che sia vero, quando rivedremo Caterina Balivo in tv? Presto, molto presto. Si dice che potrebbe tornare…















Si dice che potrebbe tornare tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Le puntate di Vieni da me andrebbero in onda dallo studio della Rai Fabrizio Frizzi, che è lo stesso studio dal quale va in onda Domenica In, il programma domenicale della Rai condotto da Mara Venier. Ovviamente ancora non c'è nulla di certo quindi meglio non cantare vittoria troppo presto. Nel frattempo, che torni o meno in tv, Caterina è molto attiva sui social con la rubrica My next book.









Se davvero Vieni da me dovesse tornare in tv prossimamente, significherebbe che ci sarebbe un nuovo cambiamento nel pomeriggio di Rai1. Dopo il programma della Balivo verranno trasmessi gli episodi inediti della soap Il paradiso delle signore che però si interromperanno il 24 aprile e dal 27 verranno proposte delle repliche. E La vita in diretta? Torna alla sua collocazione abituale.

