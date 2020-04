“Dovete dirci qualcosa?”. Belen Rodriguez e la gravidanza, la foto fa scoppiare il caso

Nonostante il lockdown, Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. La showgirl argentina tiene costantemente aggiornata i suoi fan sulle sue attività quotidiane: dalla cucina, al sole in terrazzo, ai pattini. Ma le notizie che attendono i fan sono altre.

Per chi segue con costanza il gossip infatti non è certo una novità: da circa un anno, ovvero da quando hanno deciso di dare una seconda chance al loro matrimonio, Belen e Stefano stanno provando ad avere un secondo figlio. Un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago, che ha da poco spento le sette candeline. Poche settimana fa, lo sanno i ben informati, Belen Rodriguez ha ammesso che la quarantena sta aiutando i lavori per il secondogenito ma al momento non c’è nulla da annunciare. Continua dopo la foto



















Eppure a Pasqua, sul profilo Instagram di Veronica – madre di Belù, Cecilia e Jeremias – è apparsa una foto sospetta che ha fatto immediatamente il giro delle rete e fatto saltare sulla sedia i fan. Un vecchio scatto della conduttrice di Tu si que vales col pancione, quando era in attesa del suo primogenito. Un chiaro indizio, tanto che la mamma di Belen Rodriguez è dovuta intervenire per replicare alle numerose domande dei follower curiosi. Continua dopo la foto















“Ciao Veronica, con questa foto vuoi dare una notizia?”, ha chiesto una follower curiosa. “Noo per niente!”, ha assicurato la Cozzani. Dunque, stando alle parole di mamma Veronica Belen Rodriguez non è di nuovo incinta. Ma i lavori continuano visto che Belen e Stefano hanno le idee chiare: vogliono avere un secondo figlio. Magari una bambina, che la soubrette argentina vorrebbe chiamare Talita. Un nome che proviene dall’aramaico e vuol dire “fanciulla, bambina”. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram El huevo con la mejor sorpresa fue este! ❤️ Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani) in data: 12 Apr 2020 alle ore 7:54 PDT



“Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione… A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia“, ha raccontato la 35enne a Chi, pronta a mettere su famiglia col suo Ignazio Moser. D

