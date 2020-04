Maurizio Costanzo, dopo le polemiche su Barbara D’Urso arriva la stoccata

Ancora una volta il popolare conduttore televisivo Maurizio Costanzo ha preso la parola per giudicare ciò che accade nella televisione italiana. Lo scorso lunedì un servizio mandato in onda da Barbara D’Urso ha scatenato numerose polemiche. Nella circostanza si vedeva un inseguimento della Guardia di Finanza, a bordo di un elicottero, ad una passante intenta a passeggiare con il suo cane. Molti hanno commentato questa vicenda ed ora è toccato anche al marito di Maria De Filippi.

Intervistato dalla trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora', ha affermato: "Una giornalista di Pomeriggio 5 è salita sull'elicottero della Guardia di Finanza? Oh santa pace…". In seguito, i conduttori del programma hanno provato in tutti i modi a farlo sbilanciare maggiormente, senza riuscirci. Infatti, Costanzo ha preferito glissare ulteriormente sull'accaduto, facendo finta di non ascoltare le domande. Molto probabilmente per non innescare altre proteste.



















Successivamente si è cambiato argomento e i presentatori di 'Un giorno da pecora' lo hanno invitato a smentire alcune voci sul suo conto. Diverse indiscrezioni davano infatti l'uomo come possibile contagiato dalla malattia del momento, ma tale notizia è assolutamente priva di ogni fondamento. Maurizio non ha fatto troppi giri di parole ed ha manifestato tutto il suo fastidio per questa situazione. Ha decisamente insultato in via diretta coloro che hanno diffuso questa fake news.























"Ormai non sanno più cosa ca…o dire. Sono solo dei coglio…zi!". Poi si è entrati maggiormente nel dettaglio sul male di oggi e gli speaker gli hanno chiesto cosa lui ne pensi della cosiddetta fase due, che potrebbe essere avviata dal 4 maggio con le riaperture di diverse attività produttive. Costanzo ha ammesso di non essere tranquillo. Il suo timore è che dopo aver trascorso così tanto tempo nelle proprie abitazioni, i cittadini possano reagire non rispettando tutte le regole.

Il noto presentatore tv ha infatti dichiarato: “Sono molto preoccupato. Ho paura dello sfrenato che deve andare al mare a Ostia o a Fregene nel caso di Roma, come se fosse tutto aperto…Quelli mi fanno paura”. E nei giorni scorsi su ‘Beautiful’ aveva detto: “Restare chiusi in casa ci fa apprezzare le piccole cose che, a volte, per fretta o per impegni, rischiamo di trascurare. E anche Beautiful può aiutarci a far passare il tempo”.

