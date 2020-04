Uomini e Donne, è partito il conto alla rovescia: il prossimo 20 aprile il seguitissimo programma di Maria De Filippi torna in tv sempre alle 14,45 su Canale 5 dopo settimane di stop. Le nuove puntate, però, saranno molto diverse da quelle a cui il pubblico è abituato.

Sono infatti organizzate in modo da seguire le regole della quarantena e protagoniste di questi saranno esclusivamente la tronista Giovanna Abate per il trono classico e Gemma Galgani per quello over. Le due potranno essere corteggiate soltanto via chat. Da quanto trapelato dai canali social ufficiali della trasmissione, infatti, Gemma e Giovanna avranno a disposizione un computer da cui leggeranno i messaggi. Solo dopo avranno la possibilità di usare una webcam e scoprire se la persona con cui hanno parlato è come la avevano immaginata. (Continua dopo la foto)



















Dunque non potranno conoscere l’aspetto dei loro corteggiatori fino alla fine. Inoltre, altra novità, stando alle indiscrezioni Gianni Sperti e Tina Cipollari ci saranno ma potranno intervenire solo attraverso videochiamata. Insomma, praticamente è un format tutto nuovo quello che aspetta i telespettatori di Maria De Filippi. Che hanno già sollevato una polemica. Non sul programma rivoluzionato, ma sulla presenza di Gemma. (Continua dopo la foto)















Come fa la storica dama del trono over a stare a Roma durante la quarantena se non ha un contratto di lavoro? Come riporta il sito FunWeek, molti utenti hanno fatto notare che Gemma è di Torino e, secondo le regole dei vari decreti del governo, non si può stare lontani dalla propria residenza (né tanto meno uscire in giro) se non per ‘comprovate esigenze lavorative’. (Continua dopo foto e post)











“Ma Gemma non è di Torino? Che ci fa a Roma non potrebbe starci”, si chiede una. E un altro: “Hanno un contratto di lavoro, è chiaro”. Quindi il dubbio sul fatto che Gemma non sia presente gratuitamente al dating show come storicamente accade fin dalla prima edizione per tutti i tronisti e i corteggiatori ma abbia in realtà un vero e proprio contratto. Gemma o la redazione replicherà a queste domande?

