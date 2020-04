Dall’inizio della stagione televisiva Alberto Matano e Lorella Cuccarini sono i padroni di casa a La Vita in diretta. La trasmissione, che si occupa principalmente dell’emergenza sanitaria, è tra le poche a non essere state sospese e ogni giorno il giornalista e la conduttrice e showgirl aggiornano il pubblico di Raiuno.

La puntata di oggi, mercoledì 15 aprile, Alberto Matano ha ammesso di essere un po’ emozionato. È successo nel corso della breve anteprima de La vita in diretta trasmessa dopo la fine dell’edizione delle 13.30 del TG1, ha ammesso: “Mi fa effetto andare in onda subito dopo il telegiornale”. Ricordiamo che fino alla fine del mese di agosto dell’anno scorso, Matano è sempre stato uno dei volti principali del TG del primo canale che poi ha momentaneamente lasciato per condurre il programma insieme alla Cuccarini. (Continua dopo la foto)



















“Infatti ti vedo emozionato”, ha risposto Lorella Cuccarini all’affermazione del collega. Dopo questo momento, come ormai accade da settimane i due conduttori hanno dato la linea a ‘Diario di casa’, lo spazio per bambini curato da Rai Ragazzi. In apertura di puntata, poi, non è mancato il ricordo di un triste anniversario che ricorre proprio oggi. (Continua dopo la foto)















Prima di dare il via ufficiale alla nuova puntata de La Vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno trasmesso alcune immagini del terribile incendio che proprio il 15 aprile 2019 ha distrutto parte della cattedrale di Notre Dame di Parigi. Ieri, invece, sempre Matano si è reso protagonista di una piccola gaffe al momento di collegarsi con la sede della Protezione Civile di Roma per il bollettino del giorno. (Continua dopo la foto)











Alberto Matano, introducendo il dottor Massimo Ciccozzi, ha visto comparire nel ledwall dello studio un’altra persona: “Questo è un ospite che interverrà più tardi”. “Quello che si è visto è un ospite successivo, che avremo più tardi in un altro spazio” ha poi spiegato cercando di ripristinare il collegamento con Ciccozzi. “Ecco, ora abbiamo il Professor Ciccozzi. Succede anche questo. Lo sapete, stiamo andando in onda con collegamenti”, ha precisato subito dopo.

