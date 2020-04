“Momento duro”. Luca Onestini, messaggio inaspettato per Ivana: lei reagisce così

La loro storia aveva sorpreso tutti. Si erano conosciuti al Grande Fratello. Luca Onestini, sotto l’obiettivo della casa più spiata d’Italia c’era entrato con il cuore impegnato. Una storia iniziata a Uomini e Donne e poi naufragato in diretta tv. Ivana Mrazova, conosciuta dal pubblico italiano per la sua apparizione a Sanremo, era rimasta quasi nell’ombra.

Un'ombra dalla quale è uscita appena varcata la porta rossa del Grande Fratello. Sembra ieri, eppure sono passati due anni e l'unione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è più solida che mai. Vivono insieme, stanno bene e sono felici, per quanto questo clima d'incertezza possa essere ritenuto tale, la loro storia d'amore che, nonostante qualche problema di coppia, non hanno mai fatto parlare di sé per una vera e propria crisi. Oggi Luca ha voluto condividere con i suoi fan un ricordo: ha mostrato infatti un filmato in cui si vede la sorpresa fatta alla sua Ivana per i due anni di storia.



















"Due anni insieme – così ha esordito su Instagram –, questo è il video della sorpresa del nostro secondo anniversario… Avevo deciso di tenerlo per me". Luca ha deciso di condividere con tutti il filmato – si tratta di sei minuti davvero divertenti che vi consigliamo di recuperare – per regalare un po' di sorrisi ai suoi follower: "Ma visto il periodo – ha infatti spiegato l'ex tronista di Uomini e Donne –, ho deciso di condividerlo anche con voi. Nei periodi difficili bisogna aggrapparsi alle cose belle, ricordi compresi".















In effetti il ricordo è davvero bello, soprattutto se pensate il momento che Luca e Ivana stavano festeggiando: ben due anni d'amore. Una storia su cui non tutti avrebbero scommesso."Questo – ha così continuato Luca – è uno di quei momenti dal quale non mi stancherò mai di stare attaccato con le unghie e con i denti… I Love You! We are stronger than you #covid19".











Ivana ha ovviamente invitato tutti dal suo profilo a guardare il filmato di Luca, probabilmente emozionata anche lei al sol rivivere quel giorno meraviglioso. Una storia insomma, quella tra Luca Onestini e la sua bella, destinata a durare e andare avanti ancora per molto. Nonostante le chiacchiere, le cattiverie e le voci di chi li voleva insieme solo per popolarità reciproca.

