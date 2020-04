Sono morti ma continuano a ‘vivere’ in Beautiful. Impossibile dimenticare 3 grandi attori scomparsi

Tra affezionati telespettatori e simpatizzanti, tutti conoscono The Bold and The Beautiful, i Belli e Audaci apprezzati da oltre trent’anni. La serie televisiva americana, che ha fatto il suo esordio nel lontano 1987, è riuscita a farsi apprezzare in Italia dal 1990 in poi, dapprima sui canali Rai, per poi proseguire indisturbata su Canale 5. La Forrester Creations è riuscita ad appassionare tutto il mondo e si può dire che molti personaggi sono e rimarranno indimenticabili.

Prima tra tutti, Sally Spectra, fondatrice della Spectra Fashion. Dal 1988 al 2006, Darlene Conley le ha dato un volto e una voce. Darlene è nata come attrice del grande schermo, infatti sono note le sue collaborazioni, come quella a fianco dell'intramontabile regia di Hitchcock in "Gli Uccelli". Poi anche Darlene è approdata sul piccolo schermo, nel ruolo di Sally Spectra, fino al 2007, quando è venuta a mancare all'età di 73 anni in seguito a un tumore allo stomaco. Ma il personaggio non è scomparso, venendo sostituito da Sally, che è la nipote dell'originale Sally Spectra.



















Fu la stessa Conley ad aver affermato nel 2006, in occasione della celebrazione dei 20 anni televisivi della fiction: "Quando William J. Bell ebbe l'idea del personaggio di Sally Spectra, sapevo che lei era perfetta. Sally era divertente, lo sapeva e lo usava. umorismo per arrivare alle persone, aveva tonnellate di opinioni sue e non aveva paura di aprire la bocca e dirle. E quello era proprio sulla mia strada e non ho mai guardato indietro, non una volta … Che fortuna Devo avere Sally. Si deve a John McCook l'omaggio in onore della memoria dell'atrice defunta, che ha ripreso tutti i momenti nello show.















Proseguendo, tutti ricorderanno Joseph Mascolo in Massimo Marone. Ridge Forrester non è mai stato figli di Eric, ma proprio di Massimo, amato in gioventù da Stephanie. Ma l'interpretazione di Mascolo nei panni di Marone non ebbe lunga vita. Infatti, impegnato nella soap solo dal 2001 al 2006. Sfortunatamente nel 2016, all'età di 87 anni, è venuto a mancare a causa dell'Alzheimer.









Si conclude con un altro volto noto e personaggio intramontabile, quello di Joseph Campanella nel ruolo dell’avvocato Jonathan Young che dal 1996 al 2005 ha rappresentato legalmente la famiglia Forrester. Amico di sempre della ricca e severa Stephanie, l’avvocato ha, nella vita reale, origini siciliane. L’attore siciliano Campanella è venuto a mancare nel 2018, all’età di 94 anni, per complicazioni dovuti al morbo di Parkinson.

