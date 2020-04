I Cesaroni, la notizia che tutti i fan aspettavano. La conferma arriva proprio da Mediaset

Ai primi di marzo, poco dopo l’emergenza sanitaria che in quei giorni aveva interessato solo il Nord Italia, Mediaset aveva studiato una nuova programmazione, preferendo sospendere alcune trasmissioni. “Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del nuovo decreto del Presidente del Consiglio che inasprisce le misure di contenimento”, si leggeva nella nota aziendale del 25 marzo.

“Mediaset da settimane sta facendo tutto il possibile a livello organizzativo per garantire da editore il proprio servizio per il pubblico”. Ormai sono settimane che i palinsesti Rai e Mediaset hanno rimodulato l’offerta della televisione italiana per dare più spazio all’informazione. (Continua a leggere dopo la foto)



















Una scelta dettata anche dall’impossibilità di registrare i programmi mantenendo il cosiddetto ‘distanziamento sociale’. Mediaset ha cancellato alcuni suoi cavalli come ”Uomini e Donne”, ”Avanti un altro”, ”Le Iene” e ‘Verissimo’, mente in Rai sono saltati ”La prova del cuoco” di Elisa Isoardi, ”Vieni da me” condotto da Caterina Balivo, ”I soliti ignoti”, ”L’Eredità” e ”Detto fatto” di Bianca Guaccero. (Continua a leggere dopo la foto)















In assenza di programmi ‘freschi’ di intrattenimento, Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche di una delle serie tv più seguite: I Cesaroni. Le avventure della famiglia romana andranno in onda su Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre) da lunedì 13 aprile tutti i giorni alle 18:20. La fiction racconta le vicende di una famiglia allargata, i Cesaroni, composta da due ex fidanzati, Giulio e Lucia, che si ritrovano dopo 20 anni per caso e riscoprono il loro amore. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo mille ostacoli, causati soprattutto dall’ex marito di Lucia, Sergio Cudicini, si sposano e vanno a vivere in casa di lui, a Roma, con i tre figli di lui (Marco, Rudi e Mimmo) e le due figlie di lei (Eva e Alice). I Cesaroni sono circondati da parenti e amici, tra cui il fratello di Giulio, Cesare, la madre di Lucia, Gabriella, e la famiglia Masetti composta da Ezio, migliore amico di Giulio, da Stefania, migliore amica di Lucia e da Walter, migliore amico di Marco.

Era una delle più belle di Non è la Rai. Ma che fine ha fatto Yvonne Scio? Ecco com’è oggi, 29 anni dopo